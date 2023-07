Este martes se dio a conocer el deceso de la cantante ‘Cecilia, la incomparable’ a los 79 años, mujer ícono de la Nueva Ola y una de las intérpretes chilenas más destacadas de mediados de siglo XX.

Su repertorio es muy amplio y abarca varios estilos, aunque sin duda su éxito más rimbombante es Baño de mar a medianoche, canción con tintes de amor, desilusión y empoderamiento.

Y es que para muchos, incluso personas más jóvenes, no son desconocidas estrofas como: “Las olas al chocar, parecen murmurar, la canción que nunca calla. Y la luna en la playa, al dar su fulgor plateado, es farol de enamorados”.

La canción fue lanzada por Cecilia hacia 1964, a modo de una versión más latinoamericana de lo que fue Bagno di mare a mezzanotte, del italiano Domenico Modugno.

De acuerdo a lo que sostiene La Cuarta, aquella pieza musical fue estrenada en 1962, teniendo un éxito mediano en su país de origen.

Sin ir más lejos, la canción tiene un singular video que actualmente está disponible en YouTube, el cual muestra Modugno bailando el ritmo en la playa junto a un grupo de amigos.

Cecilia, la incomparable

El debut como solista de Cecilia estuvo marcado por otros covers de canciones italianas, como Tango de las rosas y Aleluya.

Sin ir más lejos, estas ayudaron a impulsar su carrera a mediados de 1965, cuando era el ícono más importante del fenómeno musical chileno.

“Hay que pensar también que tengo 62 años de trayectoria, ¡soy la más vieja! Esa etapa fue linda, aunque algunos le busquen matices. El pasado no es una tortura para mí. No hay nada que resienta o que cambiaría”, indicó en su manifiesto.

“De joven empecé a tocar en locales under que algunos veían como ordinarios. Los mediocres son los que dicen que hay trabajos poca cosa. Puedo asegurar que esa gente que me ninguneaba por tocar en bares, hoy no existe”, añadió.