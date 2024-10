La noche del lunes, Gustavo Macalpin, periodista mexicano y conductor del programa Ciudadano 2.0 en el Canal 66, fue despedido en vivo por el propio director de la señal televisiva. El momento se hizo viral en redes sociales.

Resulta que, mientras Macalpin conducía el espacio de crítica política, Luis Arnoldo Cabada, director del canal, apareció en cámara para informarle que ese era su último día en el programa

“Vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día“, expresó Cabada.

El periodista reaccionó con confusión a aquella revelación, pero mantuvo la compostura y no se restó de emitir algunas palabras. “Una sorpresa, una manera bastante extraña de que se informara”, mencionó antes de agradecer brevemente su paso por el programa.

De acuerdo con Infobae, el despido tendría que ver con que anteriormente Macalpin había emitido comentarios sobre Mariana del Pilar, gobernadora de Baja California, por lo que podría estar siendo censurado.

Específicamente criticó a su pareja, ya que la funcionaria reportó solo una parte de su patrimonio total y el resto lo dejó a nombre de Carlos Alberto Torres, su esposo.

🇲🇽 Un periodista mexicano habló mal de la gobernadora de Baja California en México; la mujer es del partido MORENA de López Obrador y Claudia Sheinbaum. El director bajó al estudio y lo despidió en vivo durante la transmisión.pic.twitter.com/MniYPBoyZI — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 8, 2024

Ahora, el comunicador acusó censura y dijo que la manera en que lo despidieron fue “una bajeza”, pero desconoce si fueron específicamente esos comentarios los que desencadenaron su desvinculación con el medio.

El periodista mexicano posteó un video utilizando el hashtag ‘#censura’, donde reflexionó sobre lo ocurrido. “Doy mi programa normal y al final, en el último bloque, aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña, y me dice: este es tu último día. Así, sin previo aviso, después de estar 7 largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal”, expresó.

Asimismo, planteó: “¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Miren, yo lo que hago es crítica política, así que yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California”.

Sin embargo, no está seguro de que fuera despedido por ese evento en particular. “No creo que haya sido por ayer, no creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo“, dijo.

En la misma línea, no cree haber hecho un mal trabajo y agradeció de todas formas al canal. “Sé que estuvo mal lo que hicieron, fue una grosería, una bajeza que nunca había visto, mucho menos vivido, pero aún así yo creo que uno debe de mostrar ciertos valores y estoy profundamente agradecido porque en ese trabajo pude crecer muchísimo”, aseguró.

“Evidentemente, voy a seguir haciendo crítica política hoy más que nunca, voy a seguir haciendo pinche crítica política (sic). Voy a buscar más y mejores plataformas, así que espero contar con el apoyo de todos ustedes”, concluyó.