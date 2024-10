Un joven estadounidense llamado Jack Doherty se volvió viral debido a un polémico incidente, ya que chocó un auto de lujo en una carretera en Miami, debido a que miraba el celular mientras conducía.

De acuerdo a Fox, el muchacho de 21 años transmitía en vivo por la plataforma Kick, por lo que todo quedó grabado.

De hecho, la propia red social decidió banear al streamer de su base de datos, por lo que no podrá volver a publicar contenido.

El accidente ocurrió cuando Doherty conducía un McLaren 570S, el cual quedó destrozado tras el impacto.

Asimismo su acompañante, quien lo grababa para la transmisión en vivo, quedó con heridas de consideración en su rostro.

Jack Doherty just crashed his brand new McLaren on stream 😳 https://t.co/WNnKGbmHbD

— FearBuck (@FearedBuck) October 5, 2024