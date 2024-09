Medios en Estados Unidos confirmaron este martes la muerte del modelo Caleb Graves, quien se desplomó mientras eras parte de la maratón de Halloween de Disneyland, en California.

De acuerdo a lo que reportó Univisión, el hombre sufrió un paro cardíaco segundos después de haber cruzado la meta, incluso tras haber recibido asistencia médica.

El sargento de policía de Anaheim, Matt Sutter, indicó a los medios de ese país que notaron las complicaciones del hombre sobre el final de la carrera.

“En cuanto cruzó la línea de meta, empezó a agarrarse el pecho. Uno de los trabajadores se dio cuenta y corrió hacia él y lo atrapó antes de que se desplomara”, expuso.

“Notaron que sufrió un paro cardíaco, realizaron medidas para salvarle la vida y lo transportaron de inmediato al hospital. Trabajaron en él durante una hora, pero lo declararon muerto en el hospital”, agregó.

Caleb Graves, que tenía gran popularidad en TikTok, incluso había expresado su preocupación un día antes de la maratón.

Esto, según sus palabras, debido a las condiciones de extremo calor que había en el mencionado estado.

“El medio Maratón de Halloween, es mañana y ahora estoy un poco preocupado. Salí hoy alrededor de las 2:00, que es probablemente la parte más calurosa del día, y hacía 90 y algo de grados (32 grados)”, expuso en un video.

“Tengo cierta susceptibilidad, no sé si es temporal o duradera, al calor. Porque estuve afuera como 20 minutos, paseando a mi perro, y hacía calor, pero me sentí bien, y luego como 10 minutos después de volver a entrar, simplemente me desmayé”, agregó.

“Me quedé dormido, sin poder controlar mi cuerpo. Fue un golpe de calor, sólo me había pasado una vez antes”, comentó en la oportunidad.