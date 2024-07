Hannah Neeleman, conocida como Ballerina Farm en redes sociales, se ha convertido en una figura representativa del movimiento \'Tradwife\', mostrando en Instagram su vida dedicada al hogar, la crianza de sus 8 hijos, la cocina desde cero y el cuidado de su granja. Casada con un multimillonario, su entrevista reciente reveló que su vida actual no era su plan original, ya que aspiraba a ser bailarina en Nueva York.

Durante el pasado fin de semana se dio a conocer una entrevista a Hannah Neeleman (34), quien en redes sociales es conocida como Ballerina Farm, mujer considerada como la ‘Tradwife’ del momento.

‘Tradwife’ alude a una polémica tendencia de redes sociales, el cual revindica a las esposas tradicionales de los años 50, dedicadas 100% al hogar, la crianza y complacer a sus maridos.

En este caso, Neelman logró más de 9 millones en Instagram mostrando cómo cocina desde cero, cría a sus 8 hijos (cuyos partos fueron sin anestesia), limpia, recorre la granja y mantiene su casa impecable.

Su esposo es Daniel Neeleman, multimillonario y hijo del dueño de la aerolínea Jet Blue, quien aparentemente no estaba de acuerdo con el futuro exitoso que le deparaba a Hannah.

Un momento especialmente extraño entre ambos ocurrió hace algunos meses, cuando el hombre le regaló un delantal de cocina en su cumpleaños.

Antes de él, la muchacha tenía una carrera proyectable como bailarina, había sido aceptada en la academia Juilliard, que recluta no más de 24 talentos en el año.

Ambos se conocieron en 2017 durante un vuelo, luego que Daniel intentara concretar una cita por harto tiempo. Llegaron al altar sólo tres meses después, justo antes que ella se recibiera como bailarina.

No obstante, el giro más drástico en su vida fue cuando quedó embarazada al poco tiempo.

La entrevista de Ballerina Farm a The Times

Fue la periodista Megan Agnew quien compartió un día con la influencer, quien reveló parte de su estilo de vida actual. Muchos catalogaron la conversación casi como un “llamado de auxilio”.

Agnew narra que entrevista fue interrumpida en varias ocasiones por sus hijos y su esposo, a lo que se sumaba que Hannah tenía dificultades para responder algunas preguntas.

“Cuando nos quedamos un momento a solas, mientras Daniel vigilaba a los animales, le pregunto si esto era lo que siempre había querido”, sostuvo la periodista.

Ballerina Farm respondió: “‘No’. Quiero decir, yo era (…) Mi meta era la ciudad de Nueva York. Me fui de casa a los 17 y estaba tan emocionada por llegar allí, me encantaba esa energía. Iba a ser bailarina. Era una buena bailarina"”.

Por otro lado, asegura Agnew, Hannah también miró a su esposo antes de responder si se consideraba una esposa tradicional o no.

“Somos tradicionales en el sentido de que somos un hombre y una mujer, tenemos hijos, pero siento que estamos allanando muchos caminos que no han sido pavimentados antes. Entonces, tener la etiqueta de mujer tradicional, pienso que no sé si me identifico con eso”, indicó.

Hay que señalar que el término Tradwife también se volvió viral por el caso de Roro Bueno, joven española que en redes sociales se presenta como una chica que “gusta de complacer a su novio Pablo”, aunque ella misma ha sostenido que se trata de un personaje.