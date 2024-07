La joven española RoRo Bueno se ha vuelto viral en redes sociales con un millón de seguidores en Instagram y 3.5 millones en TikTok, destacando por sus videos de recetas culinarias. Sin embargo, ha generado controversia por la forma en la que inicia sus relatos siempre mencionando a un supuesto Pablo, lo que ha sido asociado al concepto de 'TradWife' o Esposa Tradicional. A pesar de las críticas, RoRo ha defendido su postura asegurando ser feminista y que cocina por gusto, no para servir a su pareja.

Durante las últimas semanas se ha viralizado bastante una joven española llamada RoRo Bueno, quien a sus 22 años tiene 1 millón de seguidores en Instagram y 3.5 en TikTok.

La muchacha es traductora de profesión, aunque su pasión es la cocina. Esto último lo ha trasladado a redes sociales, donde publica videos con recetas que, muchas veces, fabrica desde cero.

Hasta ahí todo marcha muy normal. Sin embargo, el debate en torno a RoRo se da por la forma como crea sus relatos, los cuales siempre inicia con: “A Pablo se le antojó…”, “Pablo me pidió comer…”, “Con Pablo vamos a salir, entonces…”.

Desde ese momento, en España se ha señalado a la joven como alguien que está reviviendo concepto del ‘TradWife’, derivado de ‘Esposa Tradicional’ (Traditional Wife en Inglés).

De acuerdo al diario El Mundo, el ‘Tradwife’ implica la idea de volver al tipo de cónyuge propio de los años 50 en Estados Unidos: dedicada a su casa, criar y servir a su esposo.

También se relaciona a un modelo de sociedad mucho más conservadora, según el citado medio, en donde los roles del hogar sólo corresponden a una persona.

“Son sofisticadas, remilgadas, clasistas, mojigatas y sin más preocupación que promover la vuelta de la mujer al hogar para cumplir con excelencia el papel de esposa tradicional”, reclama El Mundo.

Nara Smith, modelo norteamericana, ha sido que trajo a la palestra el tema en Norteamérica, no sin críticas de sectores más progresistas. De hecho, muchos aseguran que ella es la inspiración de española.

Por su lado, RoRo ha dado algunas entrevistas en su país, en donde asegura “ser feminista” y no “alguien que vive para complacer a su pareja todo el tiempo”.

“Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo. Si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”, exclamó.

“Me gritan esclava, no te queremos aquí, es muy raro. Pero claro, yo no estoy acostumbrada a nada de esto, porque llevo un mes. Sí que es verdad que hay gente amable, que entiende que es un personaje, que entiende que no vivo por y para Pablo”, reclamó.

¿RoRo Bueno ¿Hasta dónde creer lo que vemos en redes sociales?

Los videos de RoRo han dado pie a una serie de críticas, entre quienes toman su papel como una “humorada” y otros que la ven como un “mal ejemplo” para nueva generaciones.

Alguien se pronunció en contra de la muchacha fue la chef española María Nicolau, quien en su columna de diario El País aseguró que en los registros hay un “exhibicionismo de clase”.

“Los años cincuenta que muestran las tradwives son los de un reducto privilegiado, blanco y adinerado. La elección de recetas intrincadas y lujosas para sus vídeos de cocina es una demostración de poder traducido en gran cantidad de tiempo libre y capital. No son vídeos de cocina, sino exhibicionismo de clase”, aseveró.

Por su lado, la psicóloga argentina Aurora Gómez, experta en comportamiento digitales, indió a Infobae que el tema puede ser peligroso.

“Tiene cero de romántico y mucho de esclavo. No estamos viendo las desigualdades y la falta de derechos sociales que conlleva”, expuso.

No obstante, más allá de si el contenido de la influencer española nos resulta atractivo o no, también es necesario cuestionar ¿Se debe creer todo lo que se ve en redes sociales?

En este aspecto Julio César Carrasco Rebolledo, psicólogo Clínico del Instituto Kintsugi, llama a perder la inocencia al presenciar lo que creadores de contenido quieran vender.

“Las acusaciones de ser una ‘mujer sumisa’ y los gritos de ‘esclava’ que ha recibido muestran cómo la percepción pública puede ser manipulada o malinterpretada. Es importante recordar que lo que se muestra en redes sociales puede estar cuidadosamente curado y editado para presentar una imagen específica”, sostuvo a BioBioChile.

“La falta de transparencia sobre las verdaderas dinámicas personales y profesionales de los

influencers puede llevar a una percepción distorsionada de la realidad. En el caso de Roro, la controversia destaca la necesidad de ser críticos y cuestionar la veracidad de lo que se presenta en redes sociales”, agregó.

Juan Ignacio Rodríguez, filósofo y director Escuela de Humanidades de la Universidad San Sebastián, se suma a esta idea.

“La pregunta crucial que habría que hacer es ¿para qué queremos fama? La pregunta es importante, pues en la medida en que ponemos nuestra plenitud personal en el reconocimiento de los demás (ya sea en calidad o en cantidad)”, afirma.

“Nos enfrentamos a la paradoja de que ese reconocimiento depende finalmente de otros, es decir, estamos como hipotecados por el deseo y voluntad de otros en el logro de la propia plenitud”, sentencia.