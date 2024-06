Hace dos semanas se dio a conocer que Sebastián Eyzaguirre fue sentenciado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de maltrato habitual contra su expareja. El comunicador cumplirá la pena en libertad.

Luego de unos días la denunciante del exCQC, Lorena Vargas, compartió una reflexión a través de redes sociales, refiriéndose a las consecuencias del caso.

Junto al relato, la también periodista compartió la imagen de una persona encima de una pesa.

“Honestamente me hubiese encantado mostrar una imagen feliz pero creo que esta foto muestra las consecuencias del daño que puedes hacerle a una mujer siendo cómplice al repetir una mentira. No me agrada revelar situaciones privadas, menos dolorosas”, indicó.

“Pero creo que tengo la responsabilidad de comunicar que durante más de tres años he mantenido absoluto silencio, he respetado todas las etapas judiciales y aún así, con una sentencia, continua la descalificación y el reiterado hostigamiento a través de rrss”, agregó.

Descargo tras condena contra Sebastián Eyzaguirre

Tras eso, Lorena se refirió a lo que habría vivido durante las últimas semanas, luego de la sentencia judicial.

“Luego del día 14 de junio, se ha faltado a la verdad de una manera grotesca, fantasiosa e irresponsable. Sé que la mayoría comprende lo que pasa, pero la cobardía no es noble, se esconde y utiliza a terceros(as) para crear una historia paralela y dañar”, expuso.

“Quieren engañar tras una supuesta ‘ideología política’ ensuciándome como sobreviviente de violencia de género, aquí no existen colores políticos. La justicia fue firme y clara porque hubo un tremendo trabajo y desgaste emocional, profesional, económico. Se realizó un exhaustivo trabajo legal, experto en la materia, por ello se pudo demostrar la verdad”, añadió.

“Lo siento mucho, pero soy una mujer sintiente que merece respeto. Por mi, por ti y por todas”, concluyó.

Hay que señalar que, en un video, Sebastián Eyzaguirre confirmó que apelaría a la decisión judicial.