Una fuerte polémica te tomó el debate ciudadano en China, luego de que policía increparan a una mujer que vestía un kimono, vestido tradicional de la cultura japonesa, en plena vía pública de la ciudad oriental Suzhou.

La discusión, que ocurrió el pasado miércoles, quedó grabada por testigos que estaban en el lugar y rápidamente se viralizó en la red social china Weibo, donde acumula más de 230 millones de visitas.

En el video se muestra al uniformado encarando a la mujer que usaba el traje para tomarse fotografías en un barrio comercial de la ciudad. El oficial le dice: “Si llevases un traje tradicional chino, no te diría nada, pero llevas un kimono. ¿Acaso no eres china?”.

La mujer, cuya identidad se desconoce, pero que el portal What’s on Weibo describe como “cosplayer china”, le explica que solo está tomándose unas fotos en la calle y pregunta: “¿Tienes derecho a gritarme tan alto?”, a lo que el agente responde: “Sí”.

El oficial le advierte a la joven de que, si no colabora, podría incurrir en un delito de “provocar disturbios y crear problemas”, un cargo poco definido al que suelen recurrir las autoridades chinas para arrestar a activistas, organizadores de protestas o manifestantes.

El video, que según What’s on Weibo fue grabado en el barrio de la “Pequeña Tokio” de Suzhou, termina cuando el funcionario toma del brazo a la mujer para llevársela del lugar.

A young Chinese woman was taken away by local police in Suzhou last Wednesday because she was wearing a kimono. "If you would be wearing Hanfu (Chinese traditional clothing), I never would have said this, but you are wearing a kimono, as a Chinese. You are Chinese!" pic.twitter.com/et8vWOferQ

— Manya Koetse (@manyapan) August 15, 2022