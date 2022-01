La foto más cruel de la pandemia. Así la han calificado medios argentinos al recordar a Lara Arreguiz, la joven que fue fotografiada en el suelo de un hospital en Santa Fe, esperando por atención médica.

El nombre de la ciudad (al noreste argentino), hacía un juego involuntario de palabras para una joven que urgía de asistencia.

Fue captada tumbada en el piso. Era su tercer intento porque la recibieran los médicos. En otros dos hospitales no tuvo cabida. En el Iturraspe debió esperar de esa forma.

Su padre recuerda cómo lucharon. Era la época más dura de la pandemia para Argentina y en el resto de países: mayo de 2021, consigna el medio TN.

“Primero fuimos al Hospital Protomédico que está en las afueras de Santa Fe y no fue bueno el trato. Fuimos el domingo a la noche y la doctora que nos atendió ahí le escuchó los pulmones y le dijo que casi seguro que tenía neumonía, que tenía los dos pulmones muy tomados. Entonces nos hicieron ir al día siguiente, y de paso que se haga un hisopado para ver si era positiva”, recordó.

La última foto de Lara sería el modo gráfico para entender lo sucedido a una joven animalista y estudiante veterinaria, que era insulinodependiente.

Su cuadro de coronavirus iba de menos a más, en momentos en que esperaba por una cama del tercer hospital al que acudía.

Cuando consiguió el internamiento su situación empeoró. A su mamá le pudo contar vía WhatsApp lo que le estaba ocurriendo.

“Ni una sola vez me midieron el azúcar. Tres veces les dije que me tenían que dar los antibióticos. Me dicen ‘sí, sí, ahora le consulto al médico’, y no vuelven más”. La conversación con su madre ocurría 4 días antes de la peor de las noticias. Una madre angustiada, leyó, temiendo que lo peor ocurriera.

“Quiero la insulina. Al que está al lado mío le hicieron todo y a mí no me dan bola cuando les hablo. Me siento re mal. No me están haciendo nada”, escribió la desesperada joven.

“A mi hija no la cuidaron”: la muerte de Lara Arreguiz

Cuatro días después del chat con su madre, los Arreguiz recibían la cruel noticia de la muerte de su hija, Lara.

Devastados, dieron los pasos para que sus restos les fueran entregados. No obstante, estaban seguros que había recibido una atención tardía y deficiente en el Hospital Iturraspe.

“Al hospital entró la madre porque por protocolo tenía que entrar una persona por paciente. Y se acostó en el piso así que la madre le puso una cartera de almohada y una señora que estaba ahí le ofreció la campera y la taparon. Y pasaban los doctores y la miraban y los enfermeros y nadie se preocupó preguntando qué le pasaba. Empatía no hubo del parte del hospital. Los que estuvieron en esa guardia se tienen que hacer cargo”, declaró a TN el padre de la joven, identificado como Alejandro Arreguiz.

Cuando Lara murió, las vacunas eran escasas y la ocupación hospitalaria rebasaba el panorama.

Sin embargo, su condición de persona dependiente de la insulina demandaba una atención aún más especializada.

Pese a eso, según los descargos y la causa judicial impulsada por su familia, Lara fue víctima de un trato inhumano que debe ser explicado ante las autoridades.

“Veo la imagen de Lara acostada en el piso y me parte al medio. Duele mucho todo esto. Estamos esperando que se haga justicia por Lara porque no se merecía terminar así, de esa manera. Duele mucho el trato que le dieron, la falta de humanidad, de empatía, de parte del personal del hospital, y también tengo un poco de bronca por todo lo que ella vivió”, aseguró Arreguiz.

Al dolor por la pérdida de su hija, a la fecha, se suma la falta de respuestas.

Aseguran que la fiscalía local poco ha hecho para deducir responsabilidades, tal como lo exigen en el hashtag #JusticiaParaLara.

La Sección Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tiene una causa pendiente al respecto, tipificada como “homicidio con dolo eventual y presunto abandono de persona”.

Trascendió que, en medio de las indagaciones, el celular de Lara y su madre, Claudia Sánchez, fueron tomados como posible evidencia en este caso que, a casi 8 meses de la muerte de la estudiante veterinaria, no parece avanzar.

“No hace nada (el fiscal asignado, Estanislao Gavedoni). No solo no hay imputados en la causa, sino que ni siquiera llamó a nadie para declarar”, aseguró la madre de Lara. “El expediente está frenado hace tres meses”.

De “La foto más triste de la pandemia”, a un sentido homenaje para Lara

Hace unos días, hasta Junín de Los Andes, Neuquén, llegó la familia de Lara.

Hasta allí llevaban la mitad de sus cenizas para ser esparcidas en un lago local, una de las zonas favoritas de la fallecida joven.

Su madre, Claudia Sánchez, publicó en su perfil de Facebook parte del sentido homenaje a su hija.

Un grupo numeroso participó del mismo, cerrando un doloroso ciclo, más no el pedido de justicia para un ser querido.

“Rodeada de pétalos de rosas que te acompañaron comenzaste un nuevo viaje por el lugar que amabas. Siempre en nuestro corazón y como un ser de luz que nos acompaña cada día. #JusticiaPorLara”.

La otra mitad de las cenizas la esparcirán en un árbol que será plantado en una plaza de Santa Fe. Fue el obsequio de una amiga de infancia, con quien jugaba en ese lugar, cuando niñas.

A la prensa argentina, Claudia le contó la predilección de Lara por el sur y en época invernal. Fue entonces que tomaron la decisión de dejar una parte de ella en ese sitio.

“Ella amaba el sur, la nieve, el frío. Amaba ese lugar. Teníamos pensado ir en el invierno de 2020, porque además tenemos familia en Junín de los Andes, pero no se pudo por la pandemia. Luego ella falleció y pensamos que lo mejor era que sus restos descansaran allí”, comentó la madre.