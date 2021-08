Kubra Dogan de 23 años se encontraba de visita en la casa de unos familiares cuando decidió subir a la azotea del edificio a grabar un video y sacar fotografías. La joven, que era conocida por subir videos a la plataforma de TikTok, falleció luego de que el techo cediera, cayendo de nueve pisos.

Dogan, se había ubicado sobre una plancha que al parecer no estaba en buen estado, la que cedió apenas ella comenzó a moverse y saltar. En total, fueron 48 metros por lo que la joven no logró sobrevivir al impacto.

El hecho quedó registrado en un video que filmó la prima de la joven, en el cual se ve el momento exacto en que esta cae y se escuchan gritos desesperados. Fue entonces cuando la acompañante de la tiktoker corrió a avisarle a sus padres, quienes pidieron la ayuda de los servicios de emergencia, recoge Daily Mail.

Al llegar personal de salud, constataron el fallecimiento instántaneo de la joven de 23 años. Ante el hecho, la familia indicó que planea demandar a la inmobiliaria debido al mal estado del inmueble que causó la muerte de su hija.

Sus padres señalaron que habían advertido a las jóvenes de no subir a la azotea. Por el momento, el cuerpo de Kubra será trasladado a su ciudad natal, y el funeral será realizado luego de terminar las investigaciones policiales.

“Les advertimos, pero no obedecieron (…) No lo dejaremos ir. Tan pronto como la niña pone el pie en el suelo, el panel se rompe y cae al suelo desde el noveno piso, esas cosas no deberían ocurrir”, cerraron sus padres.