A comienzos de diciembre se dio a conocer una triste historia ocurrida en la ciudad de Mol, Bélgica, donde la visita de un Viejito Pascuero a un hogar de ancianos dejó un brote de coronavirus que afectó a residentes y personal. Hace unos días, se informó que 18 personas ligadas al recinto han fallecido por complicaciones.

En ese instante se detalló que el hogar tenía como nombre Hemelrijck, el cual resultó con un saldo poco alentador: 121 residentes y 36 funcionarios enfermos.

Sin ir más lejos, en ese entonces se reconoció que el hombre que se había vestido de “Papá Noel” estaba infectado con el virus y comenzó con los síntomas días después de aquella visita.

No obstante lo peor estaba por venir, ya que en la semana previa a la Navidad ya se había comenzado a informar respecto a personas que habían fallecido a causa de complicaciones por la COVID-19.

The death toll continues to grow in the Hemelrijck nursing home in Mol, a town 50 km east of Antwerp in Belgium, following the visit of a Saint Nicholas positive with coronavirus. https://t.co/zdJSgW7i61

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) December 25, 2020