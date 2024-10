Romané fue una de las teleseries más exitosas del ‘ciclo dorado’ de TVN. La producción fue grabada en Mejillones y contó con personajes entrañables, como Rafael Domínguez (Pancho Melo) y Raúl Escudero (Néstor Cantillana).

De hecho, una escena bastante recordada es cuando el joven, que era protector del empresario pesquero en la producción, manda a fabricar un busto en honor a él.

Dentro de la ficción, aquella pieza llega hasta la familia Domínguez, en algo que resulta muy cómico.

Estatua Rafael Domínguez y Escudero

Lo cierto es que la estatua de Rafael Domínguez y Escudero permaneció por 24 años en la comuna de Mejillones, y ahora tendrá un rol bastante estelar.

Esto debido a que el monumento fue renovado y ahora será parte del Museo Comunal de Mejillones.

Lo anterior forma parte del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, con una inversión de 4 mil millones de pesos.

“Estamos muy felices y orgullosos por la inauguración de este museo. Para nosotros es fundamental ejecutar estos proyectos para recuperar la historia de las comunas, y en este caso, que miles de personas puedan venir a Mejillones y ver su riqueza social, cultural y patrimonial”, indicó la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales.

El hito incluso fue comentario por el presidente Gabriel Boric.

“Entiendo y me estaban contando -porque yo no veia telenovelas cuando chico- pero me decían que acá se hizo Romané. Y que eso hizo bien famosa a la zona”, expuso en el lugar.

“Me dicen que hay un busto de utilería de Rafael Domínguez. Yo no lo conozco, ahí me perdí algo, pero sospecho por las risas que todos lo conocen”, concluyó.

Hay que señalar que Pancho Melo sigue ligado al mundo de las teleseries, siendo parte del Área Dramática de Mega. Cantillana ha estado alejado de la TV en los últimos años.