Hubo una época en la historia en que tomar un trago era ilegal en Estados Unidos. Fue entre 1920 y 1933 que operó la llamada Ley seca, es decir, la prohibición de vender bebidas alcohólicas. Sin embargo, esto no impidió que la gente saciara su “sed”, sino que simplemente motivó a que usara su creatividad para hacerlo a escondidas. Así nacieron los speakeasy o “bares secretos”.

Este concepto es el que inspira al primer speakeasy de Concepción (y regiones), Secret 1920, el cual está ambientado en este periodo de la historia, incluyendo su carta, infraestructura y hasta la música.

“El speakeasy es un concepto que se inventa 1920 por la ley Seca, cuando se prohibió el alcohol durante 13 años. Esto conllevó tener destilerías ocultas, contrabando de alcohol y también estos bares ocultos que escondían la entrada tras un refrigerador o una morgue”, explicó a BioBioChile, Felipe Lobos, creador de Secret 1920, ubicado en pleno centro de la ciudad penquista.

Felipe comentó que el lugar -que lleva apenas unos 5 meses de funcionamiento y es el único de su estilo fuera de la capital- nace de sus “locuras” y viajes.

En la búsqueda de mejorar su servicio y encontrar ideas nuevas, Felipe recorrió bares de este estilo en Argentina como Florería Atlántico y también en Europa, donde -entre otros- conoció Paradiso, un bar secreto ubicado en Barcelona y que fue considerado el mejor del mundo por The World´s 50 Best Bars 2022.

“Quise traer todo esto bonito, hermoso, a Concepción y se dio la oportunidad de que justo en el local donde yo estaba -donde Felipe tiene un pub llamado Bar de Lobos- había un espacio donde hacer esto tan entretenido. Tenía conectadas las cocinas, así que maravilloso, me funcionó todo bien, hablé con Chivas, hablé con Mistral y me apoyaron”, comentó.

Acceso con contraseña

Felipe contó que abrir este speakeasy ha sido un largo camino para dar con todos los detalles que implica hacer un bar ambientado en los años 20 y también encontrar un sistema de ingreso amigable, pero “secreto”.

De hecho, según relató el dueño de Secret 1920, a algunos clientes les ha costado comprender el concepto. Esto porque al solicitar una reserva por las redes sociales del bar, la persona recibe indicaciones de cómo llegar (no la dirección) y una contraseña que debe decir al ingreso mediante un teléfono análogo dispuesto en la puerta.

“Ha costado mucho encontrar este proceso, hacerlo amistoso a la gente, porque obviamente en Santiago ya está instalado, ya funciona, lleva cinco años. Acá cinco meses y somos el primero, entonces es muy difícil. Hemos hecho harta publicidad para tratar de enseñar a la gente, para que entienda el concepto”, expresó.

Lobos confesó que algunos clientes incluso se han molestado cuando no les dan la dirección exacta. “De repente igual se enojan y dicen ‘¡cómo no me dan la dirección!, ¡necesito la dirección!"”, contó.

Por lo mismo, optaron por trabajar con una aplicación que permite reservar e indica la dirección al momento de confirmar.

“Hemos traído aplicaciones como Cover manager, una aplicación a nivel mundial que trabaja en los mejores bares y también en Concepción. Existen locales que trabajan con esta aplicación, que es para reserva y que hace más amistosa y más segura la venida”, comentó.

¿Qué puedes encontrar en Secret 1920?

El local cuenta con una carta clásica en términos de coctelería. “Clásica a un nivel un poco más alto (…) porque trabajamos con destilados un poco más premium”, dice Felipe.

Por ejemplo, destaca la variedad de tipos de Whisky, como Jack Daniels, Glemoragie, Old Smokey, Chivas, Glenlivet, entre otros. Junto con ello, también hay diversas marcas de gin y ron.

Lo novedoso, como dice Felipe, es que con la intención de llegar ‘a todo bolsillo’, los tragos se venden en sistema de onzas. De este modo, si quieres probar un The Tottori Blended Bourbon, cuyo vaso cuesta 18.000, puedes pedir sólo una onza (casi 30 ml) por $6.000. Asimismo, una onza de Old Smokey Cinnamon Moonshine cuesta $3.340, mientras la porción completa tiene un valor de $11.200.

“Tenemos todo lo que en la época se consumía. El tema de los whiskys, pero también negronis que son maravillosos”, afirmó Lobos.

En cuanto la carta de comida, es bastante sencilla y acotada, consta de sándwiches y tablas de quesos, además de algunas opciones japonesas como sashimi de salmón, nigiris y sushi.

Respecto a la decoración, puedes encontrar un pequeño salón estilo burlesque en tonos rojos y negros, ideal para fotos de Instagram, aunque bastante oscuro para dar el toque de “clandestinidad”. Lo único malo es que el local no cuenta con aire acondicionado, por lo que es algo caluroso en esta época.

Por otro lado, es muy importante reservar antes de ir, pues cuenta con espacios limitados. Son apenas nueve mesas en un ambiente bastante íntimo, ideal para una cita o conversaciones para arreglar el mundo con amigos.

“Es entretenido venir a este bar porque tiene una dinámica o una onda distinta y permite conocer un poco de la cultura de los amigos gringos, que trabajan en esta cultura de no tener alcohol”, comentó Felipe.

Aunque aún no se confirma la fecha, el primer bar secreto de Concepcíón está pronto a realizar su inauguración oficial con shows de burlesque, Charleston, jazz y dixieland, muy acorde al concepto de los años 20.

Para apartar una mesa, puedes ingresar a su perfil de Instagram y pinchar el botón de reservas.