Una investigación realizada por un medio sueco reveló que la autora de los crímenes de Fjällbacka no escribió sus dos últimos libros.

La autora sueca de novela negra Camilla Läckberg fue acusada en su país natal de usar un escritor fantasma.

Conocida como la reina del noir, la escritora es famosa por sus novelas policíacas pero pudo no haber escrito dos de sus últimas obras. Pero, ¿cómo se llegó a esa conclusión?

Mediante los datos de un software de inteligencia artificial, un periodista determinó que Una Jaula de Oro y Alas de Plata, no fueron escritas por la autora de los crímenes de Fjällbacka.

Ciertamente el uso del programa JGAAP, que ya había concluido en 2013, que la autora de The Cuckoo’s Calling, había sido la autora J.K. Rowling, quien usó el seudónimo de Robert Galbraith, es hasta el momento, la única prueba.

La revista digital ‘Kvartal’ comparó su nutrida obra literaria con programas de inteligencia artificial, por lo que otros títulos los habría escrito otro autor.

La noticia causó revuelo en su país, porque se trata de una reconocida escritora de novela negra.

La defensa de la escritora de novela negra

Además, el análisis exhaustivo determinó conincidencias con el escritor policial Pascal Engman, quien, trabajó como editor de la primera, menciona Perfil.

Por otra parte, la investigación identificó al editor de ‘Mujeres sin piedad’ como el cerebro de dicha obra. “La conclusión general del análisis de los resultados favorece claramente la teoría del escritor fantasma”, destaca el artículo de ‘Kvartal’.

Al respecto, la escritora se defendió insistiendo que hay un problema de fondo relacionado con sus capacidades como narradora. “Dicen que no soy suficientemente buena estilista y que, por lo tanto, no merezco ni mi éxito ni tantos lectores. Lo que le falta a esa ecuación es que un escritor debe ser, ante todo, un narrador de historias”,y que reconoció la ayuda de su editor “de una forma que era nueva para mí. Y obviamente he tenido mucho éxito”.