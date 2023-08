Taste Atlas volvió a destacar a la cocina tradicional chilena en uno de sus ránkings. En este caso fue el Cordero al palo, elegido entre las mejores preparaciones a base de este tipo de carne en el mundo.

De esta forma, el plato fue dejado en el lugar número 47 dentro del prestigioso grupo.

Otras preparaciones propias de Sudamérica también se encuentran en el listado, como el Cordero Patagónico, oriundo de Argentina.

“El Cordero al palo es una especialidad tradicional de cordero que consiste en asar un animal entero en un asador, una técnica culinaria que se practica desde hace mucho tiempo en Chile, Argentina y la Patagonia”, describieron en el sitio.

“El cordero se cuece lentamente durante varias horas sobre un fuego de leña, mientras se rocía con sus propios jugos y grasa. Dando como resultado una carne suculenta y tierna, rodeada de una piel crujiente”, agregaron.

“Mientras se cocina, la carne a menudo se mejora con una mezcla de agua tibia, sal y ajo. El plato se puede encontrar en los menús de numerosos restaurantes de las regiones del sur, y normalmente se sirve con pebre, un popular condimento chileno”, concluyeron.

Learn all about the best rated lamb dishes in the world: https://t.co/NAl1HggDns pic.twitter.com/w32km2nc0i

— TasteAtlas (@TasteAtlas) August 9, 2023