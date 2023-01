Un niño fue protagonista de un insólito hecho hace algunos días, esto debido a que realizó un viaje involuntario de 3.200 kilómetros tras ocultarse en un contenedor mientras jugaba a las escondidas. Posteriormente, el barco recorrió entre Bangladesh y Malasia.

De acuerdo a India Times el pequeño fue identificado como Fahim, de 11 años, quien ese día jugaba al tradicional juego en las cercanías del puerto de Chittagong. Aparentemente, el contenedor era el sitio perfecto.

No obstante, al cabo de unas horas el artefacto fue colocado dentro de un barco con destino a otro país. Nadie pudo avisar al personal sobre la presencia del menor de edad.

Fueron en total seis días de viaje, en los cuales el niño no comió ni bebió alimentos. Para muchos fue un milagro que lograra sobrevivir todo ese tiempo.

Se destino fue Port Klang, donde personal portuario lo encontró extremadamente débil. Luego de unos minutos fue trasladado hasta un hospital, bajo sospecha que era víctima de una banda de tráfico de personas.

Fahim, a 15-year-old boy from Bangladesh chose a shipping container as a hiding spot while playing hide & seek with his friends. He fell asleep & was found 6 days later in a Malaysian port pic.twitter.com/FSnNbqav5d

— Levandov (@blabla112345) January 27, 2023