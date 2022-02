Medios internacionales han dado cuenta de una dura situación expuesta por el canal alemán de noticias Welt, donde una intérprete de idiomas rompió en llanto al traducir uno de los últimos discursos del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

De acuerdo al reporte de la cadena española ABC, la profesional es de nacionalidad ucraniana y, a esa hora, relataba las palabras del mandatario en idioma alemán.

Se trató de uno de los últimos mensajes de Zelensky, en el cual aseguraba que se quedaría luchando en Kiev y rechazaba el ofrecimiento de Estados Unidos de trasladarlo fuera del país.

Asmimismo, el presidente aseguró “sentirse solo” en medio del conflicto y llamaba a la población rusa a seguir repudiando al gobierno de Vladimir Putin.

Me dio pena la traductora que se pone a llorar en vivo mientras Zelenski habla pic.twitter.com/D3t5zn9ias — carlitos_huerta (@carlitos_huerta) February 28, 2022

Durante la traducción se escucha que, sobre el final, la voz de la intérprete se quiebra, hasta que deja de hablar y pide perdón en vivo.

Finalmente la transmisión vuelve hacia el presentador en el estudio del mencionado canal privado alemán.

En Twitter la mujer aclaró su reacción: “Soy una intérprete de conferencias, traduzco diez horas de charlas sobre la paz. Pero hoy, en directo en la televisión alemana, no he podido terminar de traducir a Zelenski y durante el final de su discurso he roto a llorar. Les quiero, compatriotas ucranianos”.

Hay que señalar que esta jornada iniciaron las negociaciones entre delegaciones rusas y ucranianas en Bielorrusia, con el fin de lograr un alto al fuego.