Aficionados de tres países diferentes lograron descifrar luego de 51 años el código secreto de una carta enviada por el denominado “asesino del zodiaco” en Estados Unidos. La misiva fue publicada hace medio siglo por el medio The San Francisco Chronicle

La identidad del sujeto aún no se logra definir, y se cree que mató a cinco personas en aquella ciudad del estado de California. Entre sus “excentricidades” se encontraba la de enviar cartas al principal medio, justo antes de sus crímenes.

Sin ir más lejos, este asesino serial aterrorizó la zona de la Bahía de San Francisco a finales de los años 60. Si bien los homicidios confirmados fueron cinco, él mismo se adjudicó un total de 37.

La misiva llegó hasta el periódico en noviembre de 1969 y fue enviada a una serie de investigadores y matemáticos estadounidenses, los cuales no lograron descifrar los mensajes encriptados en ella.

No obstante, hace algunos años fue enviada a un experto llamado David Oranchak, quien se basó en una serie de programas de computadora para descifras los códigos, en un trabajo que se extendió por varios años.

En aquella tarea fue apoyado por un matemático australiano llamado Sam Blake y un especialista belga en logística llamado Jarl Van Eykcke.

“Espero que lo estén pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada”, indica la carta.

A eso agrega: “Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca”.

Según detalló Oranchak, las palabras no estaban formadas por el patrón normal de orden de las letras, ya que existían varias separaciones. A eso se sumaba que respondían a un ordenamiento no lineal, el cual describió como diagonal.

Por su parte, el descifrado fue validado por el propio FBI, el cual sostuvo que el caso nunca se ha cerrado, ya que el criminal nunca fue arrestado.

Hay que señalar que los mensajes donde presumía de sus asesinatos se detuvieron en 1974, años en que se presume que había muerto.