Un heróico hecho se registró en un estadio de Miami en Estados Unidos, cuando un grupo de personas se percató que había un gato colgando desde el piso superior del recinto. El felino, tras resbalar cae hacia la multitud, siendo atrapado por un matrimonio en una bandera.

El suceso ocurrió durante un partido de fútbol americano universitario, el estadio se encontraba casi repleto, por lo que varios se movilizaron para ayudar al animal que yacía colgando de sus patas.

Fue así que un matrimonio identificado como Craig y Kimberly Cromer, decidieron utilizar la bandera de Estados Unidos que usaban para alentar a su equipo y formar una especie de red para que el gato de colores blanco y negro pudiera caer sobre ella y así evitar un accidente.

Según el medio local Miami Herald, el rescate debió esperar un tiempo debido a que el gato se encontraba muy asustado. Tras acogerlo, comenzó a arañar y a intentar escapar debido al episodio traumático para el animal, según se muestra en los registros viralizados en redes sociales.

“Es la primera vez que atrapo algo”, señaló Craig al sitio antes mencionado. Tras la captura, tomó al animal y lo “presentó” al resto del estadio simulando a la presentación de Simba, en la popular película animada El Rey León.

Si bien aún no está claro cómo llegó el felino hasta allí, y en un principio los asistentes no sabían si se trataba de un perro o un niño, tras el rescate hasta el mismo entrenador de uno de los equipos señaló que “sería bueno reclutarlo”, debido a la hazaña que realizó el gato del cual no se mantiene más información.

“Este ha sido una de las cosas más locas que he visto en un partido de fútbol universitario”, escribió un usuario que compartió uno de los videos en Twitter.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021