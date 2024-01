Finalizada la ceremonia de los Globos de Oro, ocho películas y cuatro series fueron las que se llevaron a casa la estatuilla de oro. Estas premiaciones obedecen a categorías de actuación, banda sonora, guión, taquilla, entre otros.

A continuación, puedes revisar las plataformas donde es posible ver las películas y series premiadas en el evento.

Dónde ver las películas premiadas en los Golden Globes

1. Oppenheimer, la película de Christopher Nolan que arrasó los Globos de Oro llevándose cinco premios, está disponible para comprar o arrendar en Apple TV, Google Play, Claro y Amazon Prime.

2. Poor Things, la película protagonizada por Emma Stone, se llevó tres premios en la ceremonia. El filme se estrenará este 25 de enero en cines chilenos.

3. The Boy and the Heron, fue la ganadora de “mejor película animada”. Se estrena el 11 de enero en cines.

4. Anatomy of a Fall, ganadora de 2 globos de oro, es una película de suspenso/crimen. Si bien su lanzamiento en streaming aún no tiene fecha confirmada, en EEUU ya es posible verla a través de alquiler en sitios como Prime Video y Apple TV.

5. Killers of the Flower Moon, puedes verla por streaming en Amazon Prime o arrendarla desde $9.990 en Apple TV o Google Play.

6. The Holdovers, en español “Los que se quedan” fue la ganadora de dos globos de oro, se estrena este 11 de enero en cines chilenos.

7. Barbie, la taquillera película que se robó el 2023 ganó “mejor desempeño en taquilla” en los Globos de Oro. Puedes verla a través de suscripción por Claro o HBO Max o arrendarla desde 3.900 en Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV.

8. Ricky Gervais: Armageddon, es un especial de comedia protagonizado por el actor de The Office. Puedes verla en Netflix.

Dónde ver las series premiadas en los Golden Globes

1. Succession, ganadora de cuatro globos de oro, es una serie de drama dirigida por Jesse Armstrong. Puedes verla en HBO Max o Claro.

2. The Bear, serie dramática que ganó 3 globos de oro este 7 de enero, se encuentra disponible para quienes cuenten con un suscripción a Star+.

3. Beef, la serie limitada ganadora de 3 globos de oro, está disponible para quienes tengan una cuenta de Netflix.

4. The Crown, serie dramática basada en la historia de la familia real británica, ganó un globo de oro gracias a la actuación de Elizabeth Debicki como princesa Diana. Encuéntrala en Netlix.