Una pasajera denunció a Sky por no permitirle viajar con su perro, alegando que la aerolínea ya no transportaba perros a bordo y la alternativa era dejarlo. Sky justificó esta medida por la tendencia de la industria de no trasladar animales braquicéfalos. Según el Sernac, al comprar un pasaje en avión se firma un contrato donde la aerolínea no puede modificar las condiciones una vez aceptadas por el consumidor. La Ley Pro Consumidor establece que el transportador debe garantizar la seguridad y bienestar de los animales durante el traslado. El Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros y Equipaje de Sky detalla los requisitos para viajar con mascotas en un vuelo, incluyendo la prohibición de perros y gatos braquicéfalos en bodega. El Sernac ofició a Sky, Latam y Jetsmart para que informen sus políticas sobre el transporte de animales y las restricciones a los consumidores, así como las compensaciones en caso de incumplimientos, con multas de hasta 300 UTM como posible consecuencia por violar las condiciones contractuales.