Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una serpiente pitón se escapó en Valparaíso, generando preocupación entre los vecinos del edificio Geopark, lo que plantea dudas sobre qué animales exóticos se pueden tener como mascotas en Chile y si las pitones están permitidas. En Chile es legal tener una serpiente de mascota siempre y cuando se adquiera de manera legal, con chip y certificado de origen, con precios que van desde 350 mil hasta 750 mil pesos. Estas serpientes constrictoras no venenosas son dóciles, menos peligrosas que un chihuahua, criadas en cautiverio por generaciones, por lo que su instinto de agresión ha disminuido. Ante el encuentro con una pitón, se aconseja avisar a las autoridades pertinentes o al dueño, ya que son menos dañinas que un perro y no representan un peligro grave si no se manipulan de forma incorrecta.