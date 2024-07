Se trata de una de las armas más notorias y populares en Estados Unidos. El rifle de asalto AR-15 se ha convertido en un símbolo de la cultura de las armas en dicho país. Tal es su impacto que, desde hace un tiempo, algunos legisladores norteamericanos incluso han asistido al Congreso utilizando pines con la forma de este fusil, como un emblema para advocar por la defensa de la segunda enmienda.

Incluso, algunos han propuesto convertir al AR-15 en el “arma nacional” de Estados Unidos, según detalló Forbes.

Lamentablemente, este tipo de fusiles también han ganado notoriedad durante las últimas décadas, al ser el arma predilecta de los autores de tiroteos, un fenómeno relativamente común en dicho país. No es sorpresa entonces que esta misma arma fuera la que el Servicio Secreto recuperó tras el atentado a Donald Trump el pasado sábado en Filadelfia.

Lo cierto es que en las últimas décadas, al menos 100 tiroteos han sido perpetrados con una AR-15, según datos de la ONG Gun Violence Archive.

A pesar de que su venta y tenencia está prohibida en nueve de los cincuenta estados, con el tiempo ha llegado a popularizarse al punto de convertirse en un símbolo político, especialmente en torno al debate sobre el control de armas.

“El AR-15 es este objeto cultural por el que todos están peleando. Todo el mundo conoce la silueta de esa imagen, la hemos visto un millón de veces por todos lados. Si estás a favor, lo pones en la calcomanía del vidrio trasero de tu auto; si pones un símbolo con una línea roja en un letrero, entonces sabrás lo que estás diciendo de inmediato sin siquiera tener que usar palabras”, apuntó Cameron McWhirter, coautor del libro “American Gun: The True Story of the AR-15”, en una entrevista a The Guardian.

¿Por qué la AR-15 es tan popular en Estados Unidos?

Originalmente, este tipo de rifle de asalto estaba pensado para las tropas militares estadounidenses luego de la Segunda Guerra Mundial. Se hacía necesario contar con un arma mejor en el contexto de la Guerra Fría, que pudiera hacer frente, por ejemplo, a las guerrillas armadas que utilizaban pistolas AK-47.

Fue entonces que Eugene Stoner, un ex marine, se propuso crear la próxima gran arma. Su objetivo fue hacerla ligera, por lo que utilizó aluminio en lugar de acero, además de un sistema interno eficiente que no fuera muy pesado.

“El resultado final fue un arma que podía disparar muchas balas muy rápidamente, era extremadamente fácil de disparar y mantener el objetivo. Y era justo lo que querían algunas personas en el ejército”, señaló McWhirter.

Poco después, la empresa que manufacturaba estas armas decidió crear una versión para civiles a mediados de los años 60, semiautomática y que podía producirse a muy bajo costo. Sin embargo, no fue sino hasta principios de los años 90 que esta se popularizó en la población.

”Un accidente político”

Cuando los tiroteos comenzaron a hacerse más comunes, estos utilizaban generalmente AK-47s y Mac-10s. En un intento por frenar el uso de rifles y otras armas semi automáticas, se hizo una campaña para prohibirlas, en la cual se incluyó a la, entonces poco conocida, AR-15.

“Fue un accidente político lo que hizo que esta arma fuera popular”, sostuvo Zusha Elinson, el otro coautor del libro, al citado medio. La medida del presidente Bill Clinton de prohibir estas armas para la población civil generó una reacción importante en los defensores de la segunda enmienda, lo que “atrajo a mucha gente hacia el arma”.

Diez años después, en 2004, el Congreso, entonces liderado por los republicanos, levantó la prohibición de las armas de asalto. Aquello fue una gran oportunidad para los principales fabricantes de armas.

En un contexto además marcado por los recientes eventos del 11 de septiembre y la “guerra contra el terrorismo”, las ventas del AR-15 se dispararon, especialmente porque, como se mencionó anteriormente, son extremadamente fáciles de fabricar y regular la producción.

Actualmente, las versiones más económicas van desde los 400 USD, mientras que una más completa y moderna puede llegar a las 2 mil dólares.

¿Se venden fusiles AR-15 en Chile?

En Chile, las leyes de control de armas son mucho más estrictas que en Estados Unidos. Si bien existen armerías que venden algunos tipos de armas, acceder a ellas en el mercado legal es un proceso complejo y que no está disponible de forma tan fácil para cualquiera.

BioBioChile consultó sobre el uso de este tipo de arma en Chile a la Dirección General de Movilización Nacional, encargados entre otras cosas de regular y supervisar la importación de armas en el país, quienes señalaron que las armas como el rifle AR-15 son “un arma semiautomática, por tanto, su uso está prohibido para civiles, según se establece en la ley 17.798. Solo están autorizadas para el uso de las FFAA en Chile”.