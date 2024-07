Fue el pasado domingo cuando el FBI identificó a Thomas Matthew Crooks como el autor de los disparos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania.

Crooks era un joven de 20 años que fue abatido por el Servicio Secreto de EEUU esa misma tarde, mientras estaba parapetado sobre el techo de una casa, a 125 metros de la zona donde Trump estaba hablando al público.

The New York Times fue el primer medio de ese país que dio con el perfil del sujeto, quien se había graduado en 2022 de la secundaria Bethel Park High School.

Se percibía como un hombre inteligente, que sufrió varios episodios de acoso escolar durante los últimos años de esa etapa.

De hecho, en el momento de la graduación recibió el Premio estrella de 500 dólares, por la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias.

Footage of Donald Trump’s shooter Thomas Matthew Crooks receiving his diploma from Bethel Park High School in 2022 surfaces https://t.co/sbVr8gvOaM

— Kollege Kidd Media (@KKMediaTingz) July 14, 2024