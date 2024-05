Esta semana, el médico oncólogo australiano Richard Scolyer, hizo noticia tras informar que, a un año de su tratamiento experimental para un tipo de cáncer cerebral incurable, se mantiene todavía libre de peligros. El también profesor de la Universidad de Sydney, se curó el cáncer a sí mismo.

Scolyer descubrió que tenía un tumor/melanoma después de haber sufrido una convulsión en julio de 2023, mientras se encontraba en un viaje en Polonia. El diagnóstico fue un subtipo de glioblastoma.

Recordemos que, este tipo de cáncer puede formarse en el cerebro o en la médula espinal a partir de células del tejido cerebral. Es el más común en adultos y se caracteriza por ser de crecimiento rápido y agresivo. La mayoría de los pacientes, sobrevive menos de un año, según recoge BBC News.

Sin embargo, por suerte, Scolyer había estado trabajando durante años en una investigación sobre el melanoma junto a su colega Georgina Long, ambos en calidad de directores del Instituto del Melanoma de Australia.

En los últimos años de estudio, estuvieron experimentando con la inmunoterapia, que utiliza el sistema inmunológico del cuerpo para atacar a las células cancerígenas. Los expertos descubrieron que este método era más exitoso si, antes de cualquier cirugía para retirar el tumor, se empleaba un tratamiento que consistía en una combinación de medicamentos, la inmunoterapia combinada.

Con esto en mente, Richard Scolyer fue el primer paciente del mundo con cáncer cerebral que recibió inmunoterapia combinada antes de la cirugía. El médico tuvo que arriesgarse a perder tiempo de su esperanza de vida después del diagnóstico, pero terminó sin tumor y tras un año, no hay recurrencia de este.

Además, se le administró una vacuna personalizada según las características de su tumor, lo que potenció la mezcla de medicamentos. Según comentó Scolyer a BBC, el tratamiento fue duro, tuvo ataques epilépticos, problemas hepáticos y neumonía, pero logró alargar su esperanza de vida.

“Estoy mejor que lo me he sentido en muchos años”, dijo al medio. “Ciertamente, eso no significa que mi cáncer cerebral esté curado (…) pero es bueno saber que aún no ha regresado, así que todavía tengo más tiempo para disfrutar mi vida con mi esposa Katie y mi tres niños maravillosos”.

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!!

Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge

— Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) May 13, 2024