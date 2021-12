Para muchos no debe ser una sorpresa que entre los remedios favoritos de los chilenos esté el Paracetamol, el infaltable del hogar de los chilenos. Es por eso también que es el rey en la lista de los 10 medicamentos más vendidos en Chile este año, de acuerdo a lo informado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

El estudio, que fue realizado por el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) sobre los datos de la plataforma IQVIA (ex IMS Health), recopiló toda la información directa de las ventas de tres cadenas de farmacias del país y siete distribuidores farmacéuticos nacionales.

Con ello, se descubrió que entre enero y octubre del 2021, el Paracetamol es el medicamento con el mayor número de ventas. En segundo lugar, se encuentra el Losartán, que, de acuerdo a Laboratorio Chile, se utiliza para controlar la hipertensión arterial, a su vez que es seguido por el antiinflamatorio Ibuprofeno.

De acuerdo al ISP, el inductor del sueño Zopiclona es nuevo en el ranking, a comparación de años anteriores. La entidad afirma que este medicamento se utiliza para combatir el insomnio y se vende bajo receta médica.

En ella, sólo uno de los medicamentos incluidos es de marca: el anti jaquecoso. El resto corresponden a medicamentos genéricos. Estos se mantuvieron entre los 10 más vendidos de años anteriores, aunque tuvieron un reordenamiento.

Tal como se ve en el ranking, los medicamentos que más se compraron este año fueron los analgésicos y antiinflamatorios, que constaron de la mitad de los productos.

De acuerdo a la entidad sanitaria, también se hizo seguimiento a reacciones adversas de los medicamentos notificados por los profesionales de la salud. Con ello, observaron que se recibieron 172 notificaciones relacionadas al Paracetamol, cuyos síntomas más comunes fueron: náuseas, dolor abdominal y vómitos.

El Losartán, por su parte, tuvo 83 reportes, reportándose en su mayoría mareos, taquicardia y cefalea. Además, el Ibuprofeno tuvo 56 informes de efectos secundarios, donde se vieron vómitos, taquicardia y nefritis intersticial.

Un número mayor llegó con Zopiclona, que tuvo 108 notificaciones que describieron somnolencia, sabor amargo y taquicardia.

EL ISP destacó además que “todos estos medicamentos han contribuido también con un número considerable de sobredosis (intencionadas y accidentales)”, por lo que se hizo un llamado a no automedicarse.

Antes de consumir cualquier medicamento se debe considerar acudir a un médico, quien recetará el remedio más adecuado para su malestar. Que un medicamento se venda sin receta no significa que su consumo no pueda causar efectos negativos para la salud, así como no significa que sean recomendables para todo público.