Lo que debes saber sobre el autoexamen mamario: en qué momento del mes es mejor hacerlo y más

Visitas:

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel mundial. Sólo en 2020 se detectaron 2,2 millones de casos nuevos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y hay que considerar que, debido a la crisis sanitaria, muchas personas no tuvieron acceso a atenciones médicas de rutina.

“Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685.000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad”, indica la OMS.

Por lo mismo es que es de vital importancia que las mujeres puedan aprender a realizarse un autoexamen mamario. Pero también es cierto que es muy difícil lograr realizarlo con éxito cuando no se tienen conocimientos médicos.

Lo mejor que puedes hacer es acudir donde una matrona y pedirle que te enseñe a realizar el autoexamen de forma correcta. Además, en plataformas como Youtube podrás hallas videos explicativos sobre el tema, como este.

Pero, de todos modos, hay algunos consejos básicos que debes tomar en consideración antes de realizarlo, como, por ejemplo, cuándo es el mejor momento para ello.

La textura de tus mamas cambia durante el ciclo menstrual

El tejido mamario no es homogéneo y su textura cambia a lo largo del ciclo menstrual, debido a las condiciones hormonales, así que no sirve realizarte un examen o autoexamen en cualquier época de tu mes.

“La hinchazón empieza a disminuir cuando comienza el período. El mejor momento para realizar un autoexamen mamario para conocer el estado de las mamas suele ser la semana posterior a la finalización del período”, indica la clínica estadounidense Mayo.

“Muchas mujeres se detectan bultos o cambios en las mamas, dado que algunos de estos síntomas son cambios normales que se producen en varios puntos de los ciclos menstruales. Detectar un cambio o un bulto en la mama no es una razón para entrar en pánico. Las mamas a menudo se sienten diferentes en distintos lugares. Por ejemplo, es normal que aparezca una rugosidad firme a lo largo de la parte inferior de cada mama. El aspecto y la sensación al tacto de las mamas cambiarán a medida que envejeces”, añade el prestigioso recinto.

La enciclopedia médica MedlinePlus informa algo similar: “El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es más o menos de 3 a 5 días después del comienzo del periodo. Las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual.”

Recordemos que el ciclo menstrual comienza el primer día de sangrado.

Por otra parte, si ya pasaste por la menopausia, ambos portales recomiendan realizarse un autoexamen el mismo día todos los meses.

Síntomas de cáncer de mama

Si es que tienes algunos de estos síntomas descritos por la OMS, correspondientes al cáncer de mama, puede que tu situación ya sea de riesgo, así que debes estar atenta:

-Un nódulo o engrosamiento en el seno. -La alteración en el tamaño, forma o aspecto de un seno. -La aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel. -El cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante (areola). -Secreción anormal por el pezón.

Asimismo, recalca que “es importante que las mujeres que detecten una hinchazón anormal en el seno acudan a un profesional de la salud sin demorarse más de 1-2 meses, aunque no sientan ningún dolor asociado al nódulo. Solicitar atención médica al primer signo de un posible síntoma contribuye a un mayor éxito del tratamiento.”

Pasos del autoexamen de mamas

Aunque no tengas ninguno de los síntomas descritos, de igual modos podrías tener un nódulo pequeño que no cause síntomas. Si quieres estar segura de que todo está bien, lo más conveniente es acudir donde una matrona que te palpe las mamas y te enseñe cómo hacerlo.

Igualmente te contaremos aquí los pasos básicos de este autoexamen, según explican clínica Mayo y MedlinePlus.