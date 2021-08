Mitos comunes sobre las vacunas contra el coronavirus que no debes creer

Visitas:

Las vacunas contra el coronavirus son una forma efectiva de reducir la mortalidad que causa el coronavirus, según han indicado entidades oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud en Chile (Minsal) y más.

Sin embargo, en redes sociales circulan muchas noticias falsas (fake news) y mitos que generan temor en algunos usuarios respecto a la seguridad de este método de prevención.

Aquí desmentimos algunos de estos rumores falsos que no deberían creer.

Las vacunas NO cambian el ADN de las personas

Una creencia errada que se ha difundido en internet es que las vacunas cambiarían nuestro ADN, algo que es falso. Según indica el Minsal, “las vacunas Pfizer y Moderna usan material genético, pero no cambian el ADN. Usan ARNm, que no se queda en el cuerpo”.

“Las vacunas de ARNm son nuevas, pero no desconocidas. Para despertar la respuesta inmunitaria, el sistema de muchas vacunas consiste en inyectar el germen atenuado o inactivado al organismo. No es el caso de las vacunas de ARNm. En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos”, explica.

Sólo una dosis NO siempre es suficiente para generar inmunidad

Sólo una dosis de las vacunas de Pzifer, Sinovac y AstraZeneca no son suficientes para generar los anticuerpos para prevenir una enfermedad grave de covid-19, son necesarias dos dosis.

En tanto, la vacuna de CanSino, también disponible en Chile, sólo requiere de una dosis para funcionar, de acuerdo al Minsal.

Se requiere que al menos un 80% de la población esté vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño (inmunidad colectiva).

Las vacunas NO causan infertilidad

Otro mito es que las vacunas por la covid-19 podrían afectar la fertilidad de las personas, en especial de las mujeres, lo que es totalmente falso.

“En la actualidad no hay evidencia de que la vacuna contra la covid-19 cause algún problema en el embarazo, incluido el desarrollo de la placenta. Además, no existe evidencia de que los problemas de fertilidad en mujeres o en hombres sean un efecto secundario de alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el covid-19″, indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

La vacuna NO provocará efectos secundarios a largo plazo

Según informa la cadena estadounidense CNN, algunos se niegan a vacunarse bajo el argumento de que se desconocerían los efectos secundarios que las vacunas puedan provocar a largo plazo.

De acuerdo a múltiples expertos entrevistados por el canal internacional, los efectos adversos de las vacunas siempre se presentan antes de un plazo de dos meses, así que ese razonamiento es absolutamente errado.

“Los efectos secundarios más graves de las vacunas en la historia se han detectado todos en un plazo de seis semanas, dijo el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos)”, indicó.

Si tuviste covid-19 SÍ debes vacunarte

Otro mito que descartó CNN es que quienes hayan padecido covid-19 no necesitan vacunarse. Eso no es así, ya que la inmunidad que genera el enfermarse es débil.

En ese sentido, el Dr. Paul Offit dijo a la cadena que la inmunidad que generan las vacunas suele ser mucho más fuerte y efectiva que aquella generada por el contagio: «Esto es cierto para una serie de vacunas: la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) induce la inmunidad mejor que la infección natural. La vacuna contra el tétanos también lo hace», afirma Offit.

Los jóvenes SÍ deben vacunarse

Muchos jóvenes rechazan la vacuna bajo la excusa de que, gracias a su juventud, tendrían un sistema inmune más fuerte y preparado para enfrentar el coronavirus. Pero las cifras prueban que era creencia es falsa.

A fines de junio, el Dr. Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, quien entregó la tercera actualización del Análisis de Efectividad de la Vacunas Coronavac en Chile y nuevos antecedentes sobre el proceso de inmunización, afirmó lo siguiente: “Es importante mencionar que, en la medida que se fue avanzando en la cobertura del programa de vacunación, con gente que ya ha completado su esquema de inmunización, fuimos observando un cambio notable en las personas que se enfermaban de covid-19. Y actualmente gran parte de las personas que hacen la infección corresponden a personas jóvenes no inmunizadas, es decir, que no han recibido la vacuna, que han recibido solo una dosis o que aún no se encuentran dentro del periodo de protección”, cita el Minsal.