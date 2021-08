Señor director/a:

Para mejorar la construcción de políticas públicas que permitan una mejor calidad de vida para las personas, es necesario solucionar ciertos temas técnicos y que son determinantes. Hago referencia al actual escenario de la calidad de los medicamentos, su bioequivalencia y eventual intercambiabilidad, en momentos en los que se discute en el Congreso la Ley de Fármacos II, que busca bajar los precios de los medicamentos y el gasto en el bolsillo de las personas.

La importancia de la bioequivalencia ha sido históricamente validada por distintos sectores de la salud: sin ella no existe intercambiabilidad segura y eficaz. Sin embargo, para que un producto mantenga la propiedad de intercambiabilidad es imprescindible que su fabricación sea realizada siempre bajo las mismas estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).

Recientemente, el Instituto de Salud Pública informó que solo el 30% de los laboratorios de producción en Chile presenta un nivel adecuado en el cumplimiento de las normas BPM. En tanto, un 55% lo hace de forma regular y un 15% deficientemente o incluso, con cierre de sus instalaciones. Las cifras sorprenden, pero más preocupan. En su última cuenta pública, además, el ISP consignó que solo 2.497 productos sobre un universo mayor a 8.000, tienen hoy los estudios y pruebas realizadas.

Con estas cifras, exigir al médico prescribir única y exclusivamente por genérico, no asegura la intercambiabilidad y esto se traduce en que el paciente pueda adquirir un medicamento cuya eficacia, calidad y resultado terapéutico no tenga garantía. En consecuencia, es de carácter prioritario que los legisladores consideren que para una óptima Ley de Fármacos II, es antes fundamental que todos los medicamentos cumplan la bioequivalencia y los estándares de las Normas BPM y de BPL; de este modo, no se pone en riesgo la salud de la población.