El diputado de Renovación Nacional (RN), Tomás Fuentes, quien ha sido ferviente partidario de la candidatura independiente de Sebastián Sichel en Chile Vamos, aseguró que ante el inminente esclarecimiento de la situación judicial del senador Manuel José Ossandón, quien no sería desaforado por el Caso Áridos, está en todo derecho para decidir si se suma o no a la carrera presidencial en RN.

“Sí, absolutamente”, responde el diputado Tomás Fuentes ante la consulta de BioBioChile, sobre la eventual opción de que el senador “Cote” Ossandón pueda sumarse a la lista de presidenciables de la colectividad, pese a que en enero RN ungió como presidenciable al ex ministro de Defensa, Mario Desbordes.

Para el diputado por Santiago, la escasa figuración de Desbordes -dice- en encuestas y la trascendida noticia de que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el desafuero del senador Manuel José Ossandón, la cual se oficializaría el 16 de abril próximo, más la expectante figuración de Sebastián Sichel en la carrera hacia La Moneda, abre de nuevo un espacio en RN para darle un golpecito al timón presidenciable.

“Si la estrategia que se trazó el 17 de diciembre, hoy, en los primeros días de abril, no funcionó, el sentido de realidad tendrá que funcionar y ver quien es el candidato que mayor competitividad nos brinda en el partido para la primaria del sector”, dice Tomás Fuentes a BBCL.

“Si se privilegió a Mario Desbordes, en diciembre, versus otros como Sebastián Sichel, por ser independiente, me imagino que hoy ante la lealtad que ha mostrado él al mantenerse en Chile Vamos, RN tendrá que ver que, si la estrategia no funcionó, capaz que sea Sichel la alternativa para representarnos como partido”, esgrime.

-Entonces, ¿RN debería abrirle un espacio en la carrera presidencial al senador Manuel José Ossandón?

Sí, absolutamente. Si RN argumentó en diciembre del año pasado que importante nominar a Mario Desbordes indistintamente de que no marcaba en las encuestas porque la elección municipal y el periodo electoral que venía era la gran oportunidad para recorrer el país, junto a los candidatos, resulta que hoy ad portas del fin de estas campañas, y Desbordes no ha marcado o marca muy poco en las encuestas, imagino que hay consenso de que la estrategia de RN no funcionó. Han pasado casi cuatro meses, ¿Por qué lo va a hacer en el mes que queda?

Entonces, dicho eso, es coincidente con que Manuel José Ossandón estaba esperando ver el tema judicial y al enterarse que no va a ser desaforado, el “Cote” tendrá todo el derecho de ver y tomar una decisión si decide competir en la presidencial. RN también tiene la obligación de definir si queremos seguir con Mario Desbordes o no.

-En ese sentido, ¿espera que haya un gesto solo de RN o también de Mario Desbordes?

En los partidos políticos las estrategias políticas no son individuales, sino que grupales. Por eso, tiendo a pensar que debiera ser la misma mesa del partido, quien propuso a Mario Desbordes en diciembre, para cumplir una estrategia que consideraban que iba a funcionar, debieran ser ellos mismos, Rafael Prohens, quien hoy levante la mano y diga “reevaluemos la estrategia”, porque si no ha funcionado en 4 meses, quiere decir que hemos hecho las cosas mal. Y, si hemos hecho las cosas bien, quiere decir que Mario Desbordes no es el candidato que tiene la popularidad suficiente para una presidencial. Si la mesa lo propuso, debería ser el mismo Prohens quien diga “estimados, en virtud que han pasado 4 meses, ¿vamos a seguir con la misma estrategia o vamos a cambiar?”.

-¿Y Mario Desbordes también debería tomar un camino distinto…, cree Ud?

También creo que le corresponde al mismo candidato Mario Desbordes de que, como entiende que no es un proyecto personal y no colectivo, también debiera replantearse. Si creía que saliendo del Ministerio de Defensa y teniendo una mayor visibilidad en los medios de comunicación, como la ha tenido, y no ha subido en las encuestas, tiene la obligación de replantearse si efectivamente él es es la mejor carta del partido.

-Entonces, en pocas palabras, para usted ¿Mario Desbordes debería bajarse de la presidencial?

No, no voy a decirlo porque sería atentar contra una decisión del partido y en ese escenario yo perdí. Pero, es justo decir de que, tanto Rafael Prohens como Mario Desbordes. a casi 4 meses de que ellos mismos hayan definido nominarlo y que a cuatro meses no marque en las encuestas y, pese a las campañas municipales y de constituyentes, si eso no es efectivo, entonces, por lealtad al partido y por un interés colectivo, deben ser ellos y no yo, los que hoy digan si van a insistir con la estrategia, lo cual me parecería raro, o van a cambiar en rumbo de la estrategia y hay otras opciones. Yo por menos, voy a insistir en que Sebastián Sichel es el candidato que mejor podría representar a RN en una primaria del sector. Creo que RN deberá ponderarlo en su minuto, el tiempo nos ha dado la razón.

-Pero, en enero se demostró que su postura de apoyo a Sichel era minoritaria en RN, ¿Qué le hace pensar que ahora eso será distinto?

Hay que considerar antecedentes. Trece diputados de RN, en lo cual no estuve yo ni el diputado Juan Torrealba por desorganización administrativa, ese mismo día pidieron libertad de acción, así como nosotros lo hicimos por el diario. Entonces, si 15 parlamentarios le pidieron al partido no definirse por Mario Desbordes con tanta premura, además de que muchos diputados de RN tienen cercanía con Sebastián Sichel, pero no han podido adherir a su candidatura por un tema estatutario.

-¿Considera que al senador Ossandón se le hizo bullying al interior de RN por su situación judicial?

No, él es un militante respetado que ya postuló a una primaria, tiene su trayectoria en el partido, pero imagino que su decisión, y yo le aconsejo como cientista político, que tendrá que ser una evaluación de que indistintamente de que no haya sido desaforado, si su imagen se vio algo afectada o no, y luego de eso, si considera que no, tendrá que tomar la decisión de si quiere competir por la presidencial o quiere mantenerse como senador, esa decisión es personal.

-Pero, al final, argumentos más o menos, RN ya zanjó su candidatura en el verano, ¿podría verse como un paso en falso retrotraer esa decisión?

No, creo que no, discrepo, porque es muy bien sabido en política que los partidos arman sus nóminas y no eres candidatos hasta el día de la inscripción. Tenemos un sinnúmero de ejemplos de candidatos que fueron proclamados o productos de un acuerdo que al último minuto resultan no ser los inscritos. Ellos hoy son precandidatos, la norma de ser candidatos la da el Servel, siempre que se cumpla con los requisitos. Por lo que todo lo que tenemos hoy son supuestos. Tal cual como el Consejo General en esa fecha consideró que Mario Desbordes era la mejor alternativa para RN, Rafael Prohens, como presidente del partido y Desbordes como abanderado, hoy día son responsables de que el partido reevalúe.

“Indiosincrasia“

-En la discusión de las indicaciones del proyecto de ley para aplazar las elecciones, ¿qué pasó cuando usted habla de “indiosincracia“, fue adrede o se le salió?

Fue un error, se me pasó, fue producto de la frustración de que estábamos votando mi indicación que extendía el proceso a 3 días y me lo rechazaron y después estábamos votando la indicación donde pedía que se hiciera en lugares donde estuvieran abiertos, bajo techo, por supuesto, pero también me la rechazaron argumentando de que el Servel ya tenía las atribuciones para eso. Producto de la pasión, de la discusión del debate parlamentario, pensé en mi interior que si el Servel tiene las atribuciones y no lo ofreció así, y me acordé que incluso no consideró el Estadio Nacional, con espacios abiertos, quise expresar que hacíamos las cosas mal. En el apuro de mi contestación utilicé una mala palabra y por eso reconozco que me equivoqué.

-Entonces, ¿quiso usar esa palabra y se equivocó?

Ni lo pensé, lo que dije fue indiosincracia, no voy a mentir, pero no lo pensé en decirlo así, me salió esa palabra, lo asumo y por eso pido disculpas.

-Pero, entonces, ¿lo dijo adrede y ahora se disculpa por ello?

Creo que no quise decirlo y que me salió así y uno tiene que se responsable de lo que uno dice y producto de la efervescencia del debate, me salió esa palabra, por eso altiro pido mis disculpas, estaba cien por ciento concentrado en ganar la indicación de que fuera en locales abiertos.

Por la presidencia de RN

-¿Considera que realmente tiene respaldo interno para disputar la presidencia de RN?

Esto se trata de un proyecto colectivo. Razón por la cual, cuando digo que estoy disponible para liderar RN, lo dijo sinceramente porque estoy dispuesto a competir. Yo entrego a este proyecto colectivo, algo que es importante, sí, que es suficiente, no, pero que uniendo fuerzas con otras fuerzas del partido, podemos ofrecer algo atractivo, joven y distinto. Que ganas de hacer algo con parlamentarios, alcaldes, concejales o dirigentes jóvenes. Renovar el partido, recuperar la vocación de mayoría, la posibilidad de discernir. Abrir las puertas Antonio Varas (sede del partido) y no seguir en esto que yo he llamado el proyecto personal de Mario (Desbordes), que le hace daño.

-¿Por qué apunta a ello?

Creo que el partido no crece, al revés, nos quedamos entrampados en la década de los Noventa y es por eso que sí para empujar la discusión porque aun hay un proceso que está abierto y vence a mediados de abril para inscribir las candidaturas, he tomado contacto con distintos liderazgos del partido, diputado, senadores y dirigentes para levantar un proyecto colectivo, indistintamente que lo encabece, para ofrecer una alternativa distinta.

-¿Tan mal lo ha hecho Rafael Prohens como timonel nacional de RN?

Él tiene una crisis de liderazgo tremenda. Es una muy buena persona, muy colaborador, pero alguien que no contesta las cartas de 325 dirigentes y militantes de un partido, que son diversas solicitudes, efectivamente es alguien que no ha hecho bien la pega. Es alguien que no aparece en los medios de comunicación, es alguien que no convoca, que no tramita. Estoy de acuerdo con él, que creo también quiere dar un paso al costado, porque siempre quiso ser interino hasta una nueva mesa directiva, pero nunca su misión ha sido liderar al partido por un nuevo periodo. El fue parte de esa transición, pero hoy Rafael es parte del problema y no de la solución.

Las elecciones internas de RN están programadas para el 15 de mayo, pero, chocarían con la nueva fecha de las elecciones municipales, constituyentes y de gobernadores regionales, reprogramadas para el mismo fin de semana.

“Las elecciones internas en Renovación Nacional deben ser postergadas, pero para el mismo mes de mayo, lo antes posible”, cierra Tomás Fuentes, quien en suma, deja en evidencia, que Desbordes “no desborda” en la carrera presidencial.