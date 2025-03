El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), acusó a su antecesora, Irací Hassler (PC), de corrupción en la gestión municipal, basándose en la filtración de chats entre Hassler y la diputada Karol Cariola. La municipalidad de Santiago solicitará participar en la reunión sobre la extracción de material del celular de Cariola por tráfico de influencias. Desbordes dijo que no es personal contra la diputada, sino para evitar la eliminación de pruebas. Desestimó las acusaciones del abogado de Hassler de haber tenido acceso a las conversaciones filtradas, calificándolas de "show político". Insistió en que la remoción del fiscal del caso es una operación política del Frente Amplio y el PC para deshacerse de un fiscal que los tiene complicados. Concluyó afirmando que como funcionario público está obligado a investigar el tráfico de influencias, y sostuvo su convicción de que en la gestión de Hassler existe corrupción.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), aseguró que en la gestión municipal de su antecesora, Irací Hassler (PC), “hay corrupción”.

Desbordes realizó la declaración en conversación con Radio Infinita, donde se refirió a la filtración de los chats entre la exalcaldesa y la diputada Karol Cariola.

Recordemos que la municipalidad de Santiago solicitará participar en la próxima reunión de coordinación sobre la extracción de material del celular de Cariola. Ello, en su calidad de querellante por el delito de tráfico de influencias.

En ese sentido, Desbordes afirmó que “no es ninguna cosa personal contra la diputada”. Si no que sería para “estar atentos a que no se vaya a eliminar algo que permita determinar contextos (…) queremos estar tranquilos que no se haya perdido algo que pueda servir de prueba contra la conducta de la exalcaldesa, sobre todo para la tramitación de patentes de alcoholes”.

“Show político”

Por otro lado, el alcalde también se refirió a la acusación del abogado de Hassler, Miguel Schurmann, de que habría tenido acceso a las conversaciones filtradas.

“Está haciendo un show político”, aseveró. Agregando que “es un operador político, lo que está haciendo lo hace sabiendo que no recibimos esa información. Está faltando a la verdad”.

Sobre la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso, insistió que “el abogado Schurmann está faltando a la verdad, y por lo tanto, cuando él o la diputada (Carmen) Hertz acusa abiertamente, esto es una operación política, lo que se busca es sacar al fiscal Cooper de la causa”.

En esa línea, aseguró que “los incomodó: el Frente Amplio y el PC están tratando de deshacerse de un fiscal que los tiene complicados”.

Para concluir, al alcalde de Renovación Nacional añadió que “hay sustento para investigar un tráfico de influencias y como funcionario público estoy obligado a tomar acciones en esta situación”.

Finalmente, aseguró que tiene convicción que en la gestión de Hassler “hay corrupción”.