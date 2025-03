Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado contra la municipalidad de la comuna, acusada de no evitar la instalación ilegal de rucos por personas en situación de calle en la ribera del río Mapocho. Vecinos denunciaron que no se respetó la normativa de áreas verdes y vías públicas, calificando la situación como ilegal y arbitraria. A pesar de las acusaciones de riñas, consumo de drogas y alcohol, la Corte desestimó el recurso al no encontrar pruebas de omisiones por parte del municipio. Este último aseguró haber implementado acciones para abordar el problema, como limpiezas, ayuda social y procedimientos policiales.