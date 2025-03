La vocera (s) de Gobierno, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, cuestionó la figura de la emergencia comunal en Ñuñoa, decretada por el alcalde Sebastián Sichel. Por su parte, el alcalde respondió, haciendo alusión a que la crítica gubernamental son “excusas“.

En medio de una rueda de prensa cerca del mediodía, Etcheverry fue consultada sobre la posición del Gobierno respecto a la implementación de pistolas Taser solicitadas por alcaldes.

En ese contexto, señaló que en el Ejecutivo están “abiertos a un diálogo permanente” en materia de seguridad. Además, indicó que esto no solo se reproduce a nivel político, sino también técnico.

Etcheverry agregó que el Gobierno ha impulsado varias leyes e incorporado tecnologías para una mejor coordinación entre las policías, recalcando que ese trabajo debe ser permanente.

También aprovechó para recordar la emergencia comunal decretada por Sichel en Ñuñoa, tras el intento de un carabinero de franco de frustrar una encerrona a tres mujeres cuando llegaba a su casa. El carabinero resultó baleado en el tórax y quedó en riesgo vital en ese momento.

“Hemos escuchado en los últimos días esta figura de emergencia municipal. Creo que esa es la palabra que se utilizó. Figuras que hoy día no existen en nuestro ordenamiento jurídico y que vienen a confundir“, criticó.

El alcalde de Ñuñoa reaccionó a los dichos de la vocera de Gobierno subrogante, defendiendo los dos decretos declarados: uno de urgencia y otro de emergencia.

Sichel señaló que estas acciones les dieron atribuciones especiales para “redestinar presupuesto” y “hacer obras inmediatamente para proteger la seguridad de los vecinos“.

Del mismo modo, el jefe comunal agradeció a la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), que evaluó positivamente la decisión, indicando que es el “camino correcto“.

“Vamos a seguir trabajando siempre para encontrar soluciones y no excusas. Creo que el error en este caso del Gobierno en materia de seguridad es que siempre busca una excusa para decirnos lo que no hay que hacer”, expresó Sichel.

“Yo espero que alguna vez (el Ejecutivo) nos facilite el trabajo a los alcaldes para hacer las cosas. Queda una cosa pendiente gigante que debería ser la pega del Gobierno, que es básicamente sacar la Ley de Seguridad Municipal, para que nuestra seguridad municipal tenga atribuciones concretas y pueda usar armamento no letal para detener a delincuentes y no estar mirando como pasa hoy día”, complementó el alcalde de Ñuñoa.

El jefe comunal también contestó mediante su cuenta de X. En la red social, compartió el decreto que firmó para declarar emergencia por seguridad, ejemplificando además con lo hecho en La Reina de forma similar en 2023.

Acá decretos de emergencia que no existen según el Gobierno. Ojalá busquen soluciones y no excusas, la crisis urge reaccionar, no debatir. La violencia avanza más rápido que la capacidad de reacción del Estado. Y el Gobierno más que debatir con nosotros, ojalá apure la… pic.twitter.com/2cimlxEZJY

— Sebastián Sichel (@sebastiansichel) March 7, 2025