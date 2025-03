Un sujeto fue detenido por un atropello, aparentemente intencional, contra un trabajador de Correos de Chile en San José de Maipo, región Metropolitana.

El hecho ocurrió este lunes en avenida Doce, sector El Manzano, donde la víctima realizaba sus labores a bordo de una moto.

Allí, el imputado, quien sería vecino del lugar, lo habría acusado de andar robando. Lo que generó una discusión entre ambos.

En ese contexto, el detenido se subió a una camioneta y atropelló al funcionario. Este último resultó con lesiones leves.

La situación fue grabada por la víctima, registro que ayudó a Carabineros de la subcomisaria de San José de Maipo a dar con la ubicación del agresor, logrando su detención.

El teniente Daniel Orellana Dalidet, Subcomisario San José de Maipo (F), detalló que fue capturado por “delito de homicidio frustrado, lesiones leves y daños”.

En el video el denunciante dice: “Esa persona me acaba de ofrecer balazos, me dijo que me fuera y que me iba a pegar unos balazos”. Acto seguido, se ve como una camioneta negra lo impacta por detrás, cayendo al suelo.

Atropello en San José de Maipo: