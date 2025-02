Este sábado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que presentará una “demanda de nulidad” para paralizar la construcción de la nueva cárcel en la capital, luego que la Corte Suprema declarara inadmisible el anterior recurso ingresado. A su vez, criticó a la exalcaldesa Irací Hassler.

Recordemos que el pasado 20 de enero, el jefe comunal había presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, acusándola de “ilegalidad y arbitrariedad” en la aprobación del plan regulador de la comuna para la construcción de nuevas plazas penitenciarias (500).

Dicha acción judicial fue rechazada por el tribunal, lo que también ocurrió con la Corte Suprema, máximo ente de justicia de nuestro país.

Sin embargo, en un comunicado emitido por el municipio, Desbordes asegura que lo que dicen desde ambos tribunales es que “el recurso de protección no es la vía para frenar la construcción de la cárcel, sino que lo haga por la vía de un juicio ordinario”.

“Vamos a ingresar una demanda de nulidad de derecho público la próxima semana, vamos a pedir una orden de no innovar para ver si logramos frenar las gestiones que se están haciendo”, aseveró.

“La Suprema no entró al fondo, no dijo que el ministerio tenga atribuciones, o que está correcto decir que es una ampliación o una nueva cárcel, no entró en la parte de fondo, no se tocaron nuestros argumentos ni se preguntó a la contraparte, es una cuestión de forma que nos lleva a una vía más larga”, advirtió el jefe comunal.

Desbordes carga contra Hassler

En ese sentido, responsabilizó a su antecesora Irací Hassler de los avances en torno a este proyecto, acusando “falta de gestión en tribunales”.

“Lamentablemente la alcaldesa Hassler nunca hizo nada, entonces hemos perdido meses muy valiosos”, criticó.

Pese a ello, la exalcaldesa de Santiago dijo estar abierta con su equipo a contribuir por el bien de la comuna.

“Nuestro equipos técnicos habían advertido que un recurso de protección no era la vía para frenar la construcción de esta cárcel. Desgraciadamente con acciones como estas se pierde un tiempo que es valioso”, aseveró.

A juicio de ambos, la ampliación de Santiago 1 -con la creación de 1.600 nuevas plazas- implica la construcción de esta nueva cárcel de Alta Seguridad, lo que se encontraría fuera del Plan Regulador de la comuna y perjudicaría a los residentes del sector.