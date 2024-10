Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Corte de Apelaciones de Santiago admitió a trámite un recurso de protección presentado contra la Universidad del Desarrollo (UDD) por la expulsión académica de una estudiante de periodismo. La alumna, tras cubrir la Copa América en Estados Unidos durante su prepráctica profesional, enfrentó dificultades académicas al regresar y no pudo rendir exámenes programados. La UDD, al rechazar su apelación, argumentó que no cumplía con el requisito del 60% de avance en la carrera necesario para apelar. La estudiante denunció que la universidad no cargó los créditos de su prepráctica, lo que le impidió rendir exámenes y cumplir con los requisitos académicos, considerando que fue tratada de manera desigual y arbitraria. La Corte solicitó un informe a la UDD que debe ser entregado en un plazo de 5 días.