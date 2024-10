Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La candidata a concejala Karen Mariángel (FA) denunció a Matías Bellolio (Republicanos), concejal por Providencia, por emitir una factura de $400 mil a su empresa odontológica por servicios entregados a la Corporación de Desarrollo Social de la comuna. Mariángel basó su acusación en la prohibición a concejales de recibir pagos de entidades municipales, mencionando el artículo 75 de la ley 18.695. La factura, fechada el 1 de agosto, reveló un convenio entre la empresa de Bellolio y la corporación desde 2018. La candidata mencionó la falta de transparencia en esta relación, apuntando a posibles irregularidades sostenidas en el tiempo. Por su parte, Bellolio defendió que la prestación de servicios es profesional y no laboral, anunciando que oficiará a la Contraloría para esclarecer la situación. El concejal republicano, quien no buscará la reelección, aseguró que su distanciamiento se debe a motivos personales y no políticos.