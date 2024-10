El candidato por Providencia, Jaime Bellolio, calificó como "chanta" al exfiscal Manuel Guerra tras la revelación de nuevos chats con el abogado Luis Hermosilla donde se refieren a la alcaldesa Evelyn Matthei. En las conversaciones, Guerra describe a Matthei como "guapa, rica, igual aguanta un porrazo" y con "pinta de cachera". Bellolio considera insultante suponer alguna vinculación entre Matthei y Guerra, quien emitió cuatro boletas al municipio por un total de $11 millones en septiembre. El candidato rechaza los comentarios machistas y denigrantes de Guerra, señalando que es inaceptable y no deberían formar parte del debate político.

Como “un chanta” calificó el candidato por Providencia, Jaime Bellolio, al exfiscal Manuel Guerra. Esto, tras los nuevos chats entre él y el abogado Luis Hermosilla en que se refieren a la alcaldesa Evelyn Matthei.

Recordemos que The Clinic reveló nuevas conversaciones y en ellas el expersecutor le dice a Hermosilla que la jefa comunal lo trataba de “querido fiscal” y que él la encontraba “chora”.

“Tiene coraje para decir lo que piensa y es guapa, rica, igual aguanta un porrazo… tiene pinta de cachera”, añadía el Guerra según lo citado por el medio antes mencionado.

Sobre eso, Jaime Bellolio dijo que “me parece (que) si alguien quiere suponer por parte de Evelyn Matthei alguna vinculación, me parece que es insultante”.

A la vez, se refirió al supuesto vínculo entre el exfiscal y el municipio de Providencia. Fue el pasado mes de septiembre que Ciper reveló la existencia de cuatro boletas emitidas por Guerra al municipio, por un monto total de $11 millones.

“Un chanta”

“¿Alguien supone que ella habría contratado a un chanta como Guerra, con las expresiones injuriosas, machistas que hace? Es obvio que no”, dijo Bellolio.

Agregando “no tenemos por qué denigrar a las personas y esos son comentarios denigrantes que si hubiesen estado a la vista, es evidente que jamás hubiese tenido alguna vinculación con la Municipalidad (de Providencia)”.

“Hay una ofensa absolutamente a título gratuito de Evelyn Matthei y en eso, de un machismo duro y profundo que no tiene ningún sentido. Por lo mismo, yo repudio esas declaraciones que ha hecho el señor Guerra en esa lógica media fanfarrona de decirse cercano, pero evidentemente no lo era”, sostuvo el también exministro.

Finalmente, concluyó que “nadie que pueda decirse cercano puede tratar a otra persona así, me parece que esa lógica del machismo no debiera estar presente ni siquiera en aquellos que pretenden pegarle políticamente a Evelyn Matthei. Me parece inaceptable”.