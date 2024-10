Niall Horan regresó a Chile después de 6 años para realizar su concierto “The Show: Live On Tour” en el Movistar Arena, donde presentó su tercer álbum, The Show. Durante hora y media, el exmiembro de One Direction deslumbró a sus fans con su voz, guitarra y piano, interpretando éxitos como “Nice to Meet Ya”, “On The Loose” y “Slow Hands”, además de sorprender con un clásico de la banda, “Night Changes”. La telonera fue la cantante Dindi Jane, quien también impresionó al público con canciones de su próximo disco.

Tras su paso por Brasil y Argentina, y tras 6 años, el cantante irlandés y exmiembro de One Direction, Niall Horan, volvió a pisar tierras chilenas con el “The Show: Live On Tour” para presentar su tercer álbum, The Show.

Por una hora y media, el músico cantó, imponiéndose sobre los gritos de sus fans, y también tocó guitarra y piano.

Con una máxima puntualidad, el recital comenzó a las 21:01 horas del pasado viernes, y entregó un repertorio en el que no faltaron canciones como “Nice to Meet Ya”, “On The Loose”, “Mirrors” y por supuesto “Slow Hands”.

Sin embargo, el irlandés sorprendió a la audiencia con “Night Changes”, uno de los hits de la boyband de la que fue parte, One Direction, devolviéndonos al 2014 y haciendo sentir la mayor nostalgia de la noche.

¿Quién fue la telonera?

La cantante y actriz, Dindi Jane, fue la telonera, quien aprovechó la instancia para adelantar las canciones de su próximo disco “Debut & Despedida”.