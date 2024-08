Hospital Clínico Félix Bulnes anunció medidas drásticas ante la crisis presupuestaria que están enfrentando. Desde el recinto asistencial aseguraron que dejarán en pausa algunas licitaciones dirigidas a cubrir brechas en recursos humanos, con el fin de enfocarse en áreas clínicas esenciales.

Esta radical decisión tomada por el establecimiento de salud comienza a regir desde este 24 de agosto. En este contexto, los servicios que operan bajos las subdirecciones de gestión de cuidado, de apoyo clínico y médico.

Cabe mencionar que esta medida no significa que se finalizará con los contratos actuales, sino que es algo temporal debido a la escasez de recursos. Además, desde el hospital también hicieron énfasis en que esto también impacta al personal asistencial.

¿Qué dicen desde el Hospital Félix Bulnes?

El director del Félix Bulnes, Fernando Millard, le dijo a El Mercurio que “el establecimiento tiene como aspecto principal de la gestión entregar atenciones centradas en las necesidades de salud de su población usuaria, por lo que programa sus actividades acordes a una cartera de servicios definida y una gestión clínica financiera ajustada al presupuesto, que permita sostener su producción”.

El balance de la situación

director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), Eduardo del Solar, manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo con el establecimiento que atiende a 700 mil pacientes provenientes de Pudahuel, Cerro Navia, Renca y Lo Prado, y que se viene advirtiendo hace seis meses.

“La semana pasada, en varios centros de salud les comunicaron a nuestras empresas que el Estado, no solo Salud, tenía problemas de presupuesto y que no debían ejecutar los contratos”, reveló del Solar, quien contó que la instrucción era privilegiar las sociedades médicas. No obstante, el director ejecutivo de APIS aseguró que estas no pueden funcionar en pabellones sin insumos.

El propio del Solar comparó esta crisis con algo ocurrido en 2018, momento en el que se apoyaban de clínicas privadas. No obstante, ahora la situación es distinta.

Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, lamentó la crisis y las medidas drásticas. Lo anterior se debe a que la actual situación hará imposible realizar “ciertas atenciones médicas, incrementando las listas de espera”.

¿Cuál es el llamado a las autoridades?

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) hizo un llamado a las autoridades para enfrentar esta dificultad.

“Hoy apretarse el cinturón en materia de salud tiene un límite, y ese límite es la atención de gente enferma que se puede ver dañada. Aquí hay un llamado a las más altas autoridades de Hacienda y de Salud, porque no se puede dejar caer financieramente a los hospitales”, declaró el senador Castro.