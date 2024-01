Este jueves, finalizó la formalización contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En la que el Noveno Tribunal de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, rechazando la petición de prisión preventiva por parte de la Fiscalía Oriente.

A la salida del tribunal, la defensa de la exalcaldesa se refirió a la decisión del juez. “El tribunal indicó que hay mucho paño que cortar, hay mucha investigación por delante. No se ha acreditado absolutamente nada, si bien un arresto domiciliario total es proporcional a los delitos que se le imputan”, señaló el abogado Cristóbal Bonacic.

“Quedamos muy satisfechos, conformes. La investigación sigue, esto no ha terminado, pero al día de hoy no existe ningún antecedente que haya afirmado en forma categórica que nuestra representada haya cometido algún delito”, declaró.

Respecto al presunto fraude al Fisco, este apuntó a que el tribunal dijo que hay ningún antecedente que dé cuenta de la existencia de un presunto déficit. “Mientras eso no se dilucide, no puede entenderse que hay un perjuicio, por lo tanto, no hay delito. Y esa son las razones por las cuales nuestra representada no está en prisión preventiva”, aseveró.

En la misma línea, su otro abogado, Marcelo Hadwa, afirmó que “aquí no existe el delito de fraude, aquí nadie se ha llevado dinero para la casa, no ha habido caso de corrupción. Es muy distinto a otros casos que hemos visto en los últimos tiempos”.

Y dijo que “debieron tomar más tiempo, haber investigado, haber revisado donde van los fondos”, apuntando a que la Fiscalía Oriente se habría apresurado en formalizar.