El próximo domingo, desde las 13:00 horas, Claudio Bravo ingresará por última vez como jugador del Real Betis a la casa del club, el estadio Benito Villamarín.

Recordemos que el arquero chileno confirmó su salida de la institución verdiblanco, a la que llegó en 2020 procedente del Manchester City.

“Aquí ya se acabó”, fueron las emotivas palabras del propio oriundo de Buin tras salir del entrenamiento el pasado martes 14 de mayo, para dar por cerrado el vínculo.

Y solo tres días después, Bravo recibió el cariño de los hinchas a la salida de una nueva práctica. El meta debió detenerse para firmar autógrafos y posar para varias imágenes, como pudo corroborar en terreno Eugenio Salinas, corresponsal de Radio Bío Bío.

Mientras conversaba con fanáticos, el arquero incluso se dio tiempo para comentar brevemente que “de aquí (España) no nos vamos a mover por un tiempo” y avisar sobre su próximo equipo que “ya veremos donde toca, el futuro no lo sabe nadie”.

Además se dio una situación particular cuando el guardia del complejo le pidió a Bravo que se acordara de él. “Sí, sí, mañana te lo traigo”, dijo el también seleccionado chileno, incluso bromeando entre risas que “lo malo es que Manuel (Pellegrini) no me quiere (titular) el domingo”.

Finalmente, sobre un posible llamado a la Copa América, Claudio Bravo sentenció que “no lo sé, si toca ir a Estados Unidos feliz de la vida. ¿A la vida qué más le podemos pedir?”.