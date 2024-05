Brasil fue la elegido este viernes durante el Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok para organizar el Mundial Femenino 2027, la primera vez que el campeonato se disputará en Latinoamérica.

La candidatura brasileña se impuso en la votación abierta a la propuesta conjunta presentada por Alemania-Bélgica y Países Bajos, en la que participaron por primera vez 211 federaciones que integran la FIFA.

Entre los votantes, 119 seleccionaron a Brasil, frente a 78 que hicieron lo propio con la otra candidatura, con 10 abstenciones, mientras que cuatro federaciones (los países candidatos) no tenían derecho a voto.

Al escuchar el resultado, la comitiva brasileña se fundió en abrazos de alegría.

“La victoria de Brasil es la victoria de todos (…) Con el fútbol femenino no hay división, nos tenemos que unir para continuar con su desarrollo”, dijo el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues.

Brasil partía con cierta ventaja, después de que a principios de mayo el informe de evaluación técnica de la FIFA le concediera una mayor puntuación, con una media de 4,0 sobre 5, que a su rival, que tuvo una nota media de 3,7.

El informe de evaluación puntuó aspectos como infraestructuras, los riesgos, el concepto y el legado de las candidaturas que tomarán el relevo del histórico campeonato celebrado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde España se alzó con el Mundial.

La FIFA valoró de manera positiva los estadios “construidos específicamente para albergar competiciones internacionales de gran envergadura”, que se usaron para la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Brasil además se convertirá en la primera sede del Mundial Femenino disputado en Sudamérica, “lo que podría tener una repercusión enorme en el fútbol femenino del continente”, según la evaluación de la FIFA.

Previamente, otras dos candidaturas se quedaron en camino. Una candidatura conjunta de Estados Unidos y México anunció su retirada a finales de abril, y Sudáfrica hizo lo propio el pasado noviembre.

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) May 17, 2024