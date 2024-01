Mientras que se desarrollaba la audiencia de formalización contra Cathy Barriga, el periodista y exintegrante del equipo de comunicaciones de la exalcaldesa durante su gestión en Maipú, Carlos Pérez, apareció y reveló algunos comportamientos de ella con sus trabajadores.

Pérez reveló a TVN, que protagonizó uno de los videos virales de la exedil en 2019. En el cual, los funcionarios debían seguir la coreografía que realizaba ella durante un programa de televisión de la comuna.

“Lo del baile me marcó la vida”, aseguró. “Cuando baile, lo hice lo más ridículo posible porque yo estaba harto, como protesta, y resultó ser un circo. Se hicieron memes”, reconoció.

Apuntando a que dichos bailes en el matinal “para muchos era terrible, vi gente llorar y fue traumático para muchas personas. Era una obligación”.

“Conductas un poco agresivas”

En esa misma línea, Pérez señaló que “creo que las presiones, tanto de la prensa, se hacían muy filosas cuando ocurrían hechos que la citaban. Cuando había momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo y sufríamos”.

Asegurando que “tenía conductas un poco agresivas”. Y agregó que “muchas veces uno sabe y reconoce que los directores o rostros de televisión tienen una personalidad compleja, pero ella era mucho más que eso”.

“Si se enojaba contigo, rápidamente no había saludos, directrices y una situación así para alguien es bastante estresante”, puntualizó.

“Cuando ella creía que tú estabas en una situación complicada, te negaba el saludo, no te miraba a los ojos, las instrucciones no eran para ti. Y así eran situaciones de mucho estrés, en ocasiones agónicas cuando ella estaba con ese comportamiento hacia ti y algunos no lo aguantaron”, contó, reconociendo que Barriga se comportaba de forma despectiva con los funcionarios.