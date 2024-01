La familia de Maily Ann Chamorro Chiang busca desesperadamente desde hace 21 días a la joven que desapareció el pasado 18 de diciembre, tras tomar un bus desde la ciudad de Curicó con destino a Santiago, en la región Metropolitana.

Se trata de una joven de 30 años quien además es egresada de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y cuyo caso ya es investigado por Fiscalía.

Según lo da a conocer su propia hermana, Lin, lo último y único que ellos saben es que Maily Ann se fue a Santiago con la intención de salir del país.

Además, y por importancia en su búsqueda, la familia de la joven detalló que “ella sufre una crisis de persecución, está muy descompensada y abandono su tratamiento psiquiátrico”.

“Está pasando por una crisis de persecución, en la cual desconfía de todo y se siente atacada por todos”, agrega su hermana en un post de Instagram.

Junto con lo anterior se añade además la descripción de la joven, en la que se detalla que se trata de una mujer de 30 años, delgada, de nariz respingada, pelo corto y de aspecto despeinado.

Mide aproximadamente 1.60 y pesa alrededor de 50 kilos.

Además se detalló que la última vez que la vieron vestía “una falda de jeans azul y larga hasta los tobillos, usaba una chaqueta café además de unas zapatillas y mochila negras.”

Por último se entregaron algunos lugares en los que se ha centrado la búsqueda y en los que la joven se podría encontrar:

– Terminal Alameda Sur (Santiago)

– Estación Central (Santiago)

– Aeropuerto Internacional Arturo Marino Benítez (Santiago)

Familia pide presión para darle prioridad al caso

En conversación con BioBioChile, la hermana de Maily Ann contó que “queremos que se publique la información, hoy fui a la Fiscalía y aún no tienen nada. El caso de mi hermana (pareciera que) no es algo prioritario. El caso ya está en Fiscalía, Carabineros y la PDI, pero aún no pasa nada”.

“La fiscalía le entregó el caso a la PDI recién el 4 de enero, hace apenas cuatro días”, agregó le hermana de la joven desaparecida hace 21 días.

“Una de las respuesta que me dieron es que para los casos de presunta desgracia no hay ningún fiscal específico, porque caen en una carpeta genérica, con miles de otros casos”, relató.

“Ella está totalmente descompensada porque abandonó un tratamiento importante. Si nombramos su enfermedad es porque es importante que la gente sepa que si actúa de alguna manera errática es porque ella está mal. No es ella misma ahora”, finalizó.