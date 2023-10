Este jueves por la mañana, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, ante la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de suspender los trabajos de limpieza de las estatuas públicas realizados en el marco de la recuperación del eje Alameda, refutó que los daños a las obras se hayan registrado en el marco del proceso y anunció que la limpieza será retomada para seguir recuperando la vía para los ciudadanos.

“Todos sabemos que el estado de la Alameda era desastroso, hasta hace algunos meses. Cuatro años de vandalización, de grafiti, de suciedad, sin que nadie hiciera nada. Con el proyecto Nueva Alameda, en alianza con los ministerios y los municipios, nos propusimos recuperar la Alameda para las personas. En la primera etapa ha significado 52.000 m2 de fachadas y de monumentos recuperados y, ahora vamos a sumar, otros 23.000 m2, lo que suma 75.000 m2 de fachadas limpias y monumentos limpios para la ciudad”, dijo Orrego.

En esa línea, el gobernador detalló que “en toda la Alameda hay 50 monumentos y de estos 50 monumentos ya hemos limpiado 30. Frente a esto, el Consejo de Monumentos Nacionales, en una decisión que nos parece inexplicable y además atentatoria con lo que estamos tratando de hacer para la ciudad, decide suspender todas las obras de limpieza del eje Alameda, porque había cuatro hallazgos de supuestos daños que el acto de limpieza había generado en estos monumentos. Cuando analizamos estos casos, resulta que no hay un registro previo, no hay contra qué comparar. Y como hemos visto ya en varios de estos casos, eran daños que estaban previos a la limpieza”. “Invito al Consejo de Monumentos Nacionales a que nos acompañe diariamente a ver cómo se encuentra el trabajo y a tomar fotografías previas a los monumentos y no a disputarnos a nosotros eventuales daños, los que se concentran en la base del monumento y no en la estatua”, agregó la autoridad regional.

Orrego, además, señaló que “nos parece el mundo al revés. Una ciudad donde vandalizar, destruir y pintar cualquier edificio, patrimonial o no, queda impune y nadie hace nada, ni el Consejo de Monumentos Nacionales ni nadie, para perseguir a las personas que están destruyendo la ciudad. En cambio, que se pongan todo tipo de obstáculos a los que estamos tratando de limpiar y recuperar la ciudad. Creemos que tiene que haber sentido de urgencia, un espíritu de colaboración y sobre todo de agilidad para poder sacar adelante este trabajo”.

Para fin, Orrego sostuvo que “suspender las obras de limpieza del eje Alameda a una semana de la fiesta histórica más importante en materia deportiva de la historia de Chile atenta contra el sentido común ciudadano. Es por eso, que en los próximos días retomaremos los trabajos de limpieza de monumentos e invitamos al Consejo a que nos ayude a mejorar, pero no paralicemos lo que ha costado tanto hacer en nuestra ciudad y que, dicho sea de paso, nadie está haciendo”.