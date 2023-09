En horas de la tarde de este miércoles, se registró un asalto que resultó con una balacera en la comuna de Las Condes.

En avenida Las Condes con Punta de Damas, tres sujetos llegaron hasta un inmueble en un vehículo marca BMW. Lugar donde hay un taller que trabaja con oro.

Una vez dentro, intimidaron a las personas en su interior y le sustrajeron cerca de 1 kilo de oro a una de ellas. Robo valuado en aproximadamente $50 millones, indicó el Mayor Fernando Norambuena, de la 47° Comisaría de Los Dominicos.

Luego, abordaron nuevamente el vehículo y procedieron a huir. Es en ese momento que “se produce un intercambio de disparos entre los antisociales y el dependiente de este local, de este domicilio, con una cantidad hasta el momento indeterminada de disparos”, señaló el Teniente Coronel Leonardo Alache, de la Prefectura Santiago Andes. No resultaron personas lesionadas.

Tras ello, los sujetos lograron huir, por lo que no hay detenidos. Y el vehículo en el que se transportaban, no tiene encargo por robo. “Pueden ser dos situaciones, que el vehículo tenga la patente clonada o que haya sido objeto de un robo y aún no se haya hecho el encargo”, aseveró Alache.

En cuanto al arma utilizada por el dueño del lugar, estaba inscrita y no tiene encargo por robo. Sin embargo, “el propietario de esa arma no coincide con la persona que hizo uso de ella”.

Es por ello, que se mantiene detenido, según informó el Fiscal Jefe de Flagrancia, Francisco Lanas. Quien afirmó que “él queda detenido por tenencia ilegal de arma de fuego, porque el arma no está inscrita a su nombre, ni en este domicilio”.

En las cercanías del sitio de los hechos, personas registraron el momento de los disparos.

Revisa los videos: