Un nuevo antecedente se conoció durante las últimas horas respecto del asesinato y descuartizamiento ocurrido durante los últimos días en Maipú. David Cornejo Reyes, la víctima fatal, había denunciado por violencia intrafamiliar a su supuesto victimario, el hijo de su pareja.

El crimen quedó descubierto el pasado lunes, cuando un hombre en situación de calle encontró una cabeza humana dentro de una bolsa dejada en la basura. Esto afuera de un block de departamentos ubicado en calle Olimpia.

Se trataba de los restos de David Cornejo Reyes, de 61 años, quien ejercía como guardia en la Universidad Diego Portales, quien fue apuñalado más de 100 veces y luego fue descuartizado.

La rápida indagatoria de la Brigada de Homicidios de la PDI permitió establecer que Renato Barraza Carabantes (19), el hijo de su pareja, fue grabado abandonando los bolsos donde fueron hallados los restos humanos. Por ello, se le acusó de ser el principal responsable del crimen.

Barraza actualmente se encuentra en prisión preventiva por el hecho, siendo el único imputado por este caso.

Según reveló TVN, en febrero pasado Cornejo se acercó hasta la Oficina de la Corporación de Defensa del Adulto Mayor en Maipú para acusar que Barraza ejercía violencia intrafamiliar en su contra.

Por ello, se determinó una medida de protección a favor de Cornejo, que consistía en rondas periódicas de Carabineros. De hecho, funcionarios policiales llegaron al domicilio que él compartía con su pareja y el joven, dándole recomendaciones de seguridad.

Mamá del acusado insiste en que su pareja cometió VIF

Marcela, de 46 años, es la pareja de David Cornejo y madre de Renato Barraza. En conversación con el mismo medio, confirmó que ella entregó a su hijo para “hacerlo a entender que estaba mal”.

Según relató, era Cornejo quien ejercía violencia intrafamiliar en su contra y maltrato sicológico en contra de Barraza, hechos por los cuales no había denuncias.

“Tomaba mucho alcohol, se ponía tonto, me empezaba a decir cosas feas, me pegaba cachetadas, patadas, decía que era una prostituta, que no valía nada. Era una situación horrible”, contó.

Luego, agregó que a su hijo “lo maltrataba sicológicamente. Que era tonto, que tenía una semana para buscar trabajo, si no, se tenía que ir”.

Sobre el homicidio, que ocurrió el sábado pasado, contó que todo se dio en medio de consumo de alcohol. “Los tres estábamos discutiendo… (mi hijo) me dijo que (Cornejo) nunca más me iba a volver a pegar. Ahí le hizo la llave y lo empezó a ahorcar con las piernas”.

También añadió que su hijo sufre de epilepsia y para ello sigue un tratamiento médico, el que no utilizó el día del crimen.

Finalmente, y consultada por una eventual participación en el crimen, ya sea como coautora o encubridora, señaló que es inocente y que está dispuesta a responder ante la justicia.