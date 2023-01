Un hombre denunció que fue amenazado con un arma por repartidores de Mercado Libre en Las Condes, región Metropolitana, en una situación ocurrida luego de haber cruzado una calle.

En específico, el hecho tuvo lugar en noviembre del año pasado en la comuna ubicada en el sector oriente de la capital, quedando registrado por una cámara de control de tránsito.

En el registro, difundido por el denunciante a través de su cuenta de Twitter (@Beatlebun), se le observa a punto de cruzar en una esquina a través de un paso de cebra, momento en que se detiene debido a la velocidad a la que venía el vehículo de la empresa de repartos.

Acto seguido, procede a realizar un gesto con la mano en dirección al móvil de Mercado Libre, mientras que segundos más tarde -luego de detenerse sobre el paso ya señalado- los dos ocupantes del transporte se bajan de manera amenazante, sosteniendo uno de ellos lo que correspondería a una luma.

Ignacio, denunciante del hecho, relató lo ocurrido en conversación con BioBioChile, indicando que “yo iba caminando y este gallo iba muy rápido, donde había un paso de cebra y un ceda el paso”.

“El gallo me toca la bocina y yo le hago un gesto con la mano, tal como se ve y ahí me empiezan a insultar, yo los quedo viendo sin decirles nada y me voy caminando hacia atrás porque igual me daban miedo”, agregó.

En ese sentido, sumó que los repartidores se “salieron de sus casillas, me sacaron una luma y me empiezan a insultar (…) Se están haciendo peritajes en Fiscalía con el video, porque con la otra mano sostiene algo que no estamos seguros si puede ser un arma o no”.

Consultado sobre alguna respuesta de la empresa respecto a lo ocurrido en noviembre del año pasado, aseveró que “le había escrito un montón de veces a Mercado Libre y Mercado Libre Chile me bloqueó (en Twitter) cuando les comenté la situación”.

“Recién ahora, dos meses después que se viralizó el tema, me respondieron y lo encuentro una falta de respeto”, enfatizó Ignacio, añadiendo que le indicaron que la logística en ese ítem está a cargo de una empresa externa.

En efecto, la cuenta oficial de Twitter de Mercado Libre le respondió el tuit donde adjuntó el video con lo ocurrido, donde se le indicó que “vamos a investigar internamente lo sucedido. Te pedimos que nos escribas por mensaje privado para poder continuar por ese medio. Gracias”.

BioBioChile intentó contactar a Mercado Libre Chile para obtener su versión respecto al hecho acontecido en Las Condes, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.