La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió este miércoles a la detención de su hija de 20 años, quien fue arrestada tras ser denunciada por agredir a la trabajadora de un local comercial de San Bernardo.

Al conocerse esta noticia, Pizarro emitió una declaración, donde dijo que su hija tendrá que enfrentar la justicia “sin ningún tipo de privilegios” y recalcó que se trata de un acto de responsabilidad individual.

“Frente a los hechos en que se vio involucrada mi hija menor, quiero enfatizar que la responsabilidad de éstos es individual y que ella, como cualquier otro chileno, tendrá que responder ante la justicia, una vez que la investigación culmine. Sin ningún tipo de privilegios”, aseveró Pizarro.

“Como madre, naturalmente que estoy dolida y preocupada, pero mi hija siempre será mi hija y por supuesto que estaré junto a ella, porque me necesita. Éste es un tema del ámbito estrictamente familiar y que no tiene ninguna relación con la función que desempeño yo, por lo que pido a los medios de comunicación no confundir las cosas”, añadió.

La hija de la alcaldesa será formalizada por lesiones leves contra la trabajadora y maltrato de obra contra Carabineros, debido a que tras ser denuncia, se negó a la realización de un control de identidad por parte de Carabineros, momento en que habría agredido a un uniformado.

“Durante toda mi vida como servidora pública he mantenido una relación de respeto y colaboración con Carabineros y eso no va a variar, a pesar de todo el dolor que como madre siento en estos momentos”, cierra Pizarro.

Finalmente, la mujer fue detenida y trasladada hasta una comisaría en donde afirmó ser la hija de la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro.

Es por esto que esta tarde será formalizada en el Tribunal de Garantía de San Bernardo por maltrato a obra de Carabineros.